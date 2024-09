Audi abre sua temporada de novidades no mundo dos carros elétricos com o deslumbrante Q6 e-Tron

Para abrir caminho de uma ofensiva de lançamentos no Brasil nos próximos meses, a Audi coloca agora no mercado brasileiro o inédito Q6 e-Tron, considerado como a visão da fabricante alemã para a mobilidade elétrica premium do futuro. As encomendas do modelo já podem ser feitas. Estão disponíveis duas versões – Q6 e-Tron Performance Quattro e Q6 e-Tron Performance Black Quattro – com preços partindo de R$ 529.990 na modalidade venda direta. As opções de cores na primeira configuração são o Azul Plasma, o Azul Ascari, o Branco Geleira, o Cinza Imã, o Cinza Manhattan e o Preto Mito. Internamente, os assentos recebem a tonalidade preta com costura na cor Cinza Rocha. A Performance Black acrescenta o Cinza Daytona, com os assentos recebendo dois tipos de combinação: preto com costura Cinza Rocha ou cinza com costuras Cinza Antracite. O Q6 e-Tron adota a nova linguagem visual de design da marca e novas tecnologias, como a Plataforma Elétrica Premium (PPE), que promete revolucionar a dinâmica de condução dos modelos eletrificados.

Com 4,71 metros de comprimento, 2,19 metros de largura, 1,68 metro de altura, 2,88 metros de distância de entre-eixos, porta-malas traseiro com capacidade de 526 litros (1.529 litros com os bancos rebatidos) e dianteiro com 64 litros, o Q6 e-Tron conta com um conjunto de baterias de íons de lítio de 100 kWh. O SUV elétrico tem potência e torque combinados de 387 cavalos e 53,5 kgfm, respectivamente. O conjunto permite ao modelo acelerar de zero a 100 km/h em 5,9 segundos, podendo atingir a velocidade máxima de 210 km/h – limitada eletronicamente. De acordo com a Audi, graças à tração integral “Quattro”, o carro é capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno, sem comprometer o conforto dos ocupantes. A autonomia nas duas versões é de 411 quilômetros, conforme medição do Inmetro.

Segundo a marca das quatro argolas, a variante Performance do Q6 e-Tron oferece de fábrica uma ampla lista de equipamentos. Entre os itens de conforto, estão o ar-condicionado automático de três zonas, bancos dianteiros esportivos e elétricos com ajuste lombar e memória para o do motorista, pacote de luzes ambiente, porta-malas com abertura e fechamento elétrico e sistema “hands-free” e volante em couro, multifuncional e com aquecimento. Externamente, a Performance tem retrovisores eletricamente ajustáveis, rebatíveis, aquecíveis, anti-ofuscantes e com memória, frisos decorativos das janelas em preto, pintura “full-body” (arcos dos para-lamas na cor do veículo), suspensão esportiva “S”, teto solar panorâmico e rodas de alumínio Audi Sport de 20 polegadas, com pneus 255/50 R20 (dianteiros) e 285/45 R20 (traseiros).

Nos itens de tecnologia e segurança, há airbags dianteiros, laterais e de cortina, Audi Drive Select, assistente de troca de faixa, alerta de tráfego reverso, “exit warning” e assistente de conversão em marcha ré, câmeras “top-view” de 360 graus, controle de cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa com assistente de emergência e sistema de frenagem autônoma, faróis Full-Led Matrix com setas dinâmicas, assinaturas ópticas personalizáveis das DRLs e lavador de farol, lanternas Full-Led Pro com setas dinâmicas, Park Assist Plus com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e simulação de som externo e-Tron Sport. O veículo oferece acesso para carregamento do lado do motorista e do passageiro com abertura elétrica, Audi Compact Charger de até 11 kW, com kit de cabos para uso residencial e industrial e suporte de parede.

Já a topo de linha Q6 e-tron Performance Black Quattro acrescenta aos itens da Performance acabamento das soleiras das portas com logo “S” em alumínio e iluminadas, bancos dianteiros com inscrição “S”; pacote de luzes ambiente Plus, pedaleiras em aço inoxidável e volante em couro perfurado, com base e parte de cima retas, multifuncional, aquecido e com inscrição “S” como parte do pacote S line interior. Fora, a “top” soma o pacote S line exterior, com para-choques esportivos que remetem ao modelos RS e-Tron GT, capa do retrovisor em preto, frisos decorativos das janelas em preto brilhante e rodas de alumínio Audi Sport de 21 polegadas e pneus 255/45 R21 (dianteiros) e 285/40 R21 (traseiros). Dentro, oferece o som Bang&Olufsen 3D.

O Q6 e-Tron assimila a nova linguagem visual minimalista da Audi, com linhas mais fluídas e orgânicas, vincos menos proeminentes e conjunto óptico afilado. O modelo carrega ainda o novo logotipo “Audi Rings”, com estética bidimensional e cores foscas. As inscrições em relação ao nome, à variante e à motorização estão tanto na tampa traseira do porta-malas quanto na coluna “B” (a do meio) de forma discreta. Para a Audi, o Q6 elétrico é uma evolução no design da família e-Tron. As formas suaves da carroceria interagem com os vincos e as bordas, transmitindo dinamismo e movimento estético mesmo quando o carro está parado. A dianteira vertical com a grade Singleframe completamente fechada e invertida segue a linguagem de design particular dos modelos 100% elétricos da marca alemã, enquanto as luzes de circulação diurna com oito possibilidades de assinaturas personalizáveis fornecem ao Q6 e-Tron um visual mais customizado.A cabine do Q6 e-Tron é dominada pelo denominado pela marca “palco digital”, com o display panorâmico Audi MMI, com design curvo e tecnologia OLED. As telas contam com o Audi Virtual Cockpit de 11,9 polegadas, que se integra ao MMI “touchscreen” de 14,5 polegadas. O passageiro da frente tem um display só para ele, de 10,9 polegadas, que se une ao design do painel frontal. Um modo de privacidade permite que o passageiro desfrute das funcionalidades de sua tela sem distrair o motorista, podendo, ao mesmo tempo, auxiliar o condutor, como na navegação e no controle das mídias. O Head-Up Display projeta no para-brisa informações relevantes como velocidade, sinais de trânsito e ícones de assistência e navegação. A imagem virtual cria a impressão de que os itens exibidos estão flutuando a cerca de 200 metros de distância.