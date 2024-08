Atvos realiza ações de conscientização ambiental para combater as queimadas no Oeste Paulista

Para informar e capacitar a população sobre os cuidados para a prevenção e combate aos focos de incêndios, a Atvos, uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, aderiu à campanha #ZeroIncêndios. Desenvolvida pela União Nacional da Bioenergia (UDOP) para a safra 2024/2025 com o mote ‘O fogo mata’, a ação conta com o apoio de outras entidades do setor, do Corpo de Bombeiros e da polícia ambiental.

A escassez de chuvas e o clima do inverno contribuem para o aumento da ocorrência de incêndios, especialmente a propagação de queimadas. De acordo com dados recentes do MapBiomas Fogo, rede de organizações que fazem o monitoramento no Brasil, a cada ano, uma média de 18,3 milhões de hectares, ou 2,2% do país, são afetados pelo fogo. A estação seca, entre julho e outubro, concentra 79% das ocorrências de área queimada, sendo que setembro responde por um terço do total (33%).

“Por conta do risco elevado nesta época do ano, realizamos ações de conscientização ambiental em Mirante do Paranapanema e região, onde está localizada a Unidade Conquista do Pontal (UCP), no interior paulista. O fogo descontrolado pode gerar danos não somente à lavoura, mas também à vegetação nativa, fauna e áreas de preservação ambiental, além de se espalhar para as cidades próximas. É nossa responsabilidade garantir a segurança nos polos e promover ações para conscientizar nossos integrantes e a população local para evitar e combater incêndios”, afirma Ayslan Fingler, gerente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente do Polo Sul da Atvos.

Entre as iniciativas adotadas pela companhia, destacam-se: visitas periódicas das brigadas de incêndio da Atvos a escolas públicas ao redor da operação no Oeste de São Paulo; realização de minitreinamentos e de atividades de simulação, identificação e combate ao fogo controlado nas cidades; blitzes para entrega de adesivos educativos; e veiculação de peças de rádio. A Atvos também está comprometida em promover a conscientização diária e atualização de informações para os seus mais de 1,7 mil de colaboradores diretas na UCP, de modo que se comprometam com ações de segurança diariamente, zelando não somente por sua própria integridade, mas como de todos em sua volta, além de distribuir panfletos com dicas básicas de prevenção e de atitudes que cada pessoa pode adotar em prol da segurança da comunidade e do meio ambiente, como:

Não realizar queimadas nos terrenos;

Manter terrenos sempre limpos;

Não queimar lixos e resíduos. Colocar esses materiais em sacos e deixar em local adequado para a coleta;

Criar aceiros em caso de residência no campo (faixas sem vegetação ao longo das cercas e estradas que ajudam a proteger seu terreno contra as chamas);

Não jogar bitucas de cigarro em qualquer lugar;

Manter terrenos livres de materiais que alastram fogo, como vidros, latinhas e embalagens metalizadas de alimentos;

Não soltar balões;

Em caso de fogo, não se arriscar: acionar as autoridades competentes e informar a localização da ocorrência;

Acionar o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou a Defesa Civil no telefone 199.

Atualmente, a empresa adota medidas efetivas para combater incêndios em suas operações, onde a colheita é 100% mecanizada, estando vetada a prática da queima da cana-de-açúcar. Por precaução, também são adotados procedimentos rigorosos para evitar que o fogo se inicie como, por exemplo, a medição a cada hora da temperatura das colhedoras com um termômetro digital a laser. Caso ela esteja acima do normal, o veículo é encaminhado para avaliação mecânica na hora, evitando riscos. Além disso, todas as unidades da companhia integram o Plano de Auxílio Mútuo Emergencial (PAME), grupo formado por empresas, governos e comunidades para auxiliar de forma integrada no atendimento emergencial a incêndios e queimadas nas localidades onde atuam.

Infraestrutura da Atvos

Embora o foco das ações seja a prevenção, a empresa possui uma estrutura completa com profissionais treinados em todas as suas unidades agroindustriais, que juntas contam com um total de 1,3 mil colaboradores capacitados para evitar e auxiliar no combate a incêndios. A Atvos também possui uma frota composta por cerca de 150 veículos, entre caminhonetes, carretas, cavalos mecânicos e tratores, incluindo caminhões com alta tecnologia no canhão d’água – um dispositivo automatizado para maior precisão no combate aos focos de incêndio e que proporciona ao brigadista maior segurança, uma vez que ele não precisa subir no veículo para operar o canhão de forma manual.

Além disso, a companhia possui sistemas avançados para atuação contra incêndios e equipamentos, como motobombas, sopradores, enleiradores, aceiradores, mangueiras e Kits LGE (Líquido Gerador de Espuma, um produto não-tóxico e biodegradável utilizado para extinguir as chamas com mais rapidez) nos caminhões, entre outros. “Desta forma, reforçamos nosso compromisso de prevenção e combate às ocorrências de forma rápida e segura, além de apoiar as comunidades locais, sempre que necessário”, explica Fingler.

#ZeroIncêndios

A campanha #ZeroIncêndios da UDOP tem como objetivo mostrar o papel sustentável e muito ligado às questões ESG do setor sucroenergético, e reforçar que a prática de incêndio é crime, prejudica a biodiversidade e traz prejuízos financeiros e riscos à saúde e à vida de todos. Peças como panfletos, cartazes, faixas, outdoor, busdoor e posts para redes sociais fazem parte da comunicação e serão utilizadas pela Atvos e demais parceiros até o fim do ano. A empresa também fará inserções nas rádios locais, a fim de trazer o tema para um amplo debate e estimular na população atitudes de prevenção. Vale destacar que uma delas é ter sempre à mão os contatos das autoridades preparadas para atuar contra qualquer indício de fogo: Corpo de Bombeiros (193) e Defesa Civil (199).

A iniciativa conta ainda com apoiadores regionais: