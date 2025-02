Atvos promove etanol brasileiro na África para alcançar novos mercados

A Atvos, uma das líderes na transição da matriz energética e uma das maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, participou da ‘Missão Empresarial à África 2025’, promovida pela ApexBrasil, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A agenda contemplou encontros com interfaces dos governos locais, como representantes dos Ministérios de Desenvolvimento Econômico, da Fazenda e da Agricultura, além de rodadas de negócios com empresas africanas do segmento de energia.

Pelo mercado de bioenergia, um dos principais objetivos da missão foi reforçar o potencial do etanol e os biocombustíveis brasileiros em geral como solução energética para ajudar a descarbonizar as economias do Sul Global, contribuindo efetivamente para a construção de um futuro mais verde.

“A busca por novos mercados para o etanol e a potencialização da transição energética com a adoção de combustíveis mais limpos estão totalmente alinhadas ao nosso propósito”, afirma João Pedro Pacheco, gerente-executivo de Relações Corporativas da Atvos, que participou das agendas em Gana e na Nigéria. “Este movimento teve início no ano passado, com nossa participação em outra missão empresarial na Tanzânia e no Zimbábue. Agora, avançamos com o objetivo de consolidar parcerias e ampliar o modelo brasileiro para outros países, aproveitando o potencial comprovado dos biocombustíveis na mitigação das mudanças climáticas”.

Um estudo da Inteligência de Mercado da ApexBrasil aponta a existência de mais de 6 mil oportunidades para produtos brasileiros na África, com destaque para alimentos, máquinas e equipamentos de transporte. Os países que integram a ‘Missão à África Ocidental’ – Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Senegal – concentram 740 dessas oportunidades, demonstrando o potencial de crescimento das relações comerciais entre o Brasil e o continente africano.

“Essa iniciativa não foi mais uma missão de promoção comercial clássica. Buscamos cooperação com os países da África Ocidental. Queremos que as empresas brasileiras se integrem nas cadeias de produção locais e assim estabeleçam relações em que todos ganham”, garante Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

A ‘Missão Empresarial à África 2025’ é uma iniciativa da ApexBrasil, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Além da Atvos, que promoveu a experiência brasileira do blend de etanol na gasolina como uma alternativa econômica e eficiente para o continente africano, outras empresas brasileiras dos setores de carne bovina, mel, vinhos, rações para animais, fibras naturais, rochas ornamentais para revestimento, autopeças e ônibus também participaram da iniciativa.