Atuesta exalta recuperação de lesão no joelho e projeta redenção no Palmeiras: ‘Confiante’

O Palmeiras treinou na manhã deste domingo dando sequência ao planejamento da pré-temporada com um trabalho regenerativo para os jogadores. Entre os atletas que participaram da atividade, o colombiano Atuesta teve motivos de sobra para comemorar após se destacar nos dois jogos-treinos que o time realizou no sábado.

“Vi um ano muito difícil em 2023. A mais complicada da minha carreira. Agora estou muito feliz por ter participado dos jogos-treino”, afirmou o meio-campista colombiano que sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em fevereiro. Depois de um longo tempo se recuperando, ele só voltou ao time na última rodada do Campeonato Brasileiro, na partida diante do Cruzeiro.

No sábado, o Palmeiras venceu o São Caetano por 3 a 0 e empatou em 1 a 1 com o União Suzano. Atuesta teve atuação de destaque, apresentou uma boa movimentação, não sentiu nenhuma limitação no joelho e ainda marcou dois gols.

“Agora estou desfrutando de tudo, de qualquer treino. Fico feliz só em tocar na bola. Agradeço a Deus pelos dois gols que eu fiz. É bom para pegar confiança e ritmo”, comentou o atleta.

Nesta segunda, o Palmeiras volta às atividades e tem treino programado para os períodos da manhã e da tarde na Academia de Futebol. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para o próximo domingo. O adversário é o Novorizontino e o duelo acontece em Novo Horizonte.