Atualização sobre jovem ferida por tiro da PRF: estado grave, mas estável, diz médica

A médica intensivista do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, Juliana Paitach, atualizou a situação da jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos, que foi internada após ser atingida por um tiro de fuzil na cabeça durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na rodovia Washington Luís (BR-040). Em entrevista concedida nesta tarde, a especialista informou que a paciente está sob ventilação mecânica e recebendo medicamentos para estabilizar a pressão arterial.

De acordo com Paitach, apesar da gravidade do quadro clínico, há sinais de estabilidade. “A jovem apresenta um estado grave, porém estável. Ela se encontra em coma induzido e desde sua chegada ao hospital não houve piora em seu estado de saúde”, explicou a médica. Ela enfatizou que, embora a condição seja séria, a paciente mantém um padrão de estabilidade devido à medicação aplicada.

Durante o procedimento cirúrgico realizado para retirar o projétil que atingiu o crânio de Juliana, os médicos constataram que, apesar da gravidade da lesão cerebral, não há sinais de hipertensão intracraniana. A especialista destacou que as imagens iniciais não mostraram indicadores alarmantes e que será necessário monitorar a evolução do caso nos próximos dias.

Afastamento dos Agentes

A PRF anunciou que os três agentes envolvidos na abordagem ao veículo da família de Juliana foram afastados preventivamente de suas funções operacionais. A Polícia Federal está conduzindo as investigações e apreendeu os fuzis e uma pistola utilizados pelos policiais durante o incidente.

Além disso, a PF informou que as armas passarão por uma análise técnica detalhada para identificar qual delas foi utilizada no disparo que feriu a jovem. As autoridades seguem acompanhando a situação e qualquer nova informação será divulgada assim que disponível.