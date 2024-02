ÀTTØØXXÁ celebra a black music em apresentação no Festival de Verão Urbano, em SP

Contemplar e reverenciar suas raízes foram algumas das movimentações propostas pelo ÀTTØØXXÁ nos últimos tempos com o lançamento dos álbuns SUMMER GROOVE (2024) e GROOVE (2023). Oz, RDD, Raoni e Chibatinha exploram a união de ritmos latinos com afrobeats e funk americano como uma forma de celebração — e homenagem — à black music e todas as suas vertentes. O resultado desta incursão musical chega aos palcos, agora, no Festival de Verão Urbano, na Central 1926, em São Paulo, no dia 2 de março (sábado). Os ingressos estão disponíveis.

“Assim como o groove guia todo o nosso atual trabalho, não seria diferente ao transportarmos isso para os shows”, comenta Chibatinha, que completa: “O álbum GROOVE é música negra e a música negra é universal”. O elemento de destaque do novo mete dança do quarteto fica sob responsabilidade da iluminação. Bruno Mars, James Brown e Queen surgem como principais referências na concepção do projeto visual, idealizado para amplificar a experiência do público.

O setlist do show passeia por canções dos primeiros trabalhos – É Foda Porra (2016), Blvkbvng (2016) e LUVBOX (2018) – , além de listar releituras de músicas que estão nas principais paradas e algumas colaborações, como “Pra Te Machucar”, de LUDMILLA e Suku Ward.

SERVIÇO

ÀTTØØXXÁ @ Festival de Verão Urbano

Quando: 2 de março (sábado)

Horário: A partir das 17h

Local: Central 1926 – Praça da Bandeira, 137 – Centro – São Paulo/SP.

Ingressos: https://www.zig.tickets/eventos/festival-verao-urbano

Valores: A partir de R$ 60 + taxas