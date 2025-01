Atriz Nicole Marangoni apresenta espetáculo ‘EU|TELMA’ em São Bento do Sapucaí-SP

O espetáculo solo “EU|TELMA”, montagem da atriz Nicole Marangoni, estreia em 2025 com apresentação inédita em São Bento do Sapucaí, estância climática da Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo. A sessão única acontece no dia 18 de janeiro, sábado, às 20h, no Casarão da Memória, no Largo da Matriz. A peça é uma autoficção que aborda a finitude de forma direta, lúdica e reflexiva. A entrada é gratuita.



A circulação do espetáculo “EU|TELMA” foi viabilizada através da Lei Paulo Gustavo de Difusão Cultural, do Governo do Estado de São Paulo. A turnê iniciada em 2024 e que prossegue em 2025 totaliza 15 apresentações e passa por cidades do ABCD, Região Metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba.



“EU|TELMA” explora a relação entre os cuidados de fim de vida de um pai e o cotidiano de uma cuidadora de idosos, utilizando depoimentos reais e fictícios para criar uma narrativa poética que trata da finitude, luto e estafa do cuidar, é reflexão sobre situações e tabus que permeiam a temática da morte.



A peça, que foi aclamada pela crítica como um dos melhores solos encenados em São Paulo em 2019, tem 50 minutos de duração e é indicada para maiores de 14 anos. A apresentação contará com interpretação em Libras e, após o espetáculo, a atriz participará de um bate-papo com o público.



TEMÁTICA DO ESPETÁCULO “EU|TELMA”



“EU|TELMA” explora o cuidado e o fim da vida, abordando os afetos e a singularidade do sofrimento tanto dos que partem quanto dos que ficam. A peça busca ressignificar a morte, tratando-a como uma oportunidade para transcendência e generosidade, em vez de meramente um evento doloroso.



A encenação oferece uma abordagem poética, destacando a fragilidade dos momentos finais e a conexão afetiva entre personagens.



A obra é uma autoficção e contou com a provocação cênica de Evinha Sampaio, Janaina Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria. A estética minimalista e a iluminação cuidadosa ajudam a criar uma atmosfera sensível e evocativa. O cenário simples e os elementos simbólicos reforçam a temática da efemeridade.



ESTREIA FOI EM 2019 NA CAPITAL PAULISTA



O espetáculo “EU|TELMA” estreou em 2019 na Sala-Atelier da Aliança Francesa, em São Paulo. Foram ao todo 25 apresentações, período em que foi citado como um dos melhores solos apresentados na Capital Paulista pelos críticos Kyra Pscitelli (Aplauso Brasil) e Amilton de Azevedo (Ruína Acesa).



No mesmo ano, a peça fez parte da Mostra AfetO, do Sesc-São Caetano. Já em 2020, participou do projeto Teatro na Estrada na retomada de atividades do Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. A peça foi contemplada pelo ProAC LAB 41/2020 Cultura em Casa.



Uma adaptação ao vivo online do espetáculo foi feita em 2021 a convite do Sesc-São Paulo para integrar o projeto #emcasacomosesc. Em 2022, “EU|TELMA” passou pelo Sesc-São José dos Campos e em 2023 foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo de Difusão Cultural, do Governo do Estado de São Paulo.



SOBRE A ATRIZ NICOLE MARANGONI



Criadora do projeto “EU|TELMA”, Nicole Velloso Marangoni, natural de São Caetano do Sul-SP, é atriz profissional desde 2008. Estudou no Centro de Pesquisa Teatral na Fundação das Artes de São Caetano do Sul, sob coordenação de Antunes Filho. Cursa bacharelado em Artes Cênicas na Universidade Estadual Paulista (Unesp).



Nicole tem em seu currículo mais de 20 atuações em espetáculos adultos e infantis. Palhaça, gestora e proponente da TrupeCali (2016-2020), atuou, por meio do projeto Palhiare, no Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas (HCFMUSP) da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).



A atriz dirigiu seu primeiro curta-metragem em 2020: Bolha, escrito por Anna Toledo e escolhido pela crítica como o melhor filme no Direct Monthly Online Film Festival (DMOFF). Além de dirigir, Nicole também atua como protagonista do curta. É dela também o roteiro, direção e vozes de “Meu Humano Saiu”, primeiro podcast interativo infantil com mais de 30 episódios disponíveis em todas as plataformas digitais.





Espetáculo “EU|TELMA” – Ficha Técnica



Dramaturgia, direção, atuação, cenário e figurino: Nicole Marangoni

Desenho de Luz: Yuri Cumer e Eramir Neto

Provocações cênicas: Evinha Sampaio, Janaína Leite, Naiene Sanchez e Rhena de Faria

Produção: Graxa Pina Produções Artísticas



Serviço



Espetáculo “EU|TELMA” com Nicole Marangoni

Gênero: Autoficção

Local: Casarão da Memória de São Bento do Sapucaí

Endereço: Rua Professor Cortez, 394, Largo da Matriz, São Bento do Sapucaí-SP

Data: 18 de janeiro, sábado

Horário: 20h

Entrada: Gratuita

Duração: 50 minutos

Classificação etária: 14 anos

*Sessão seguida de bate-papo

*Apresentação acessível em Libras