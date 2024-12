Atriz Lígia Helena lança livro no Cine Theatro Carlos Gomes nesta sexta

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, no Centro de Santo André, recebe nesta sexta-feira (13), às 19h30, a atriz Lígia Helena, para o lançamento do livro “Urucum – as árvores não tem culpa”. A publicação da obra, que traz uma narrativa potente e uma reflexão sobre identidade e ancestralidade, ficou a cargo do coletivo Cia Estrela D’Alva de Teatro, da qual Lígia faz parte, em parceria com a editora Me Parió Revolução, com recursos da Lei Paulo Gustavo de Santo André

No livro, Lígia Helena realiza o desejo de falar das histórias das mulheres de sua família a partir de uma pesquisa auto-etnográfica, evidenciando que narrativas por vezes tidas como íntimas ou de um núcleo familiar específico, na verdade acabam por fazer uma leitura sociológica de um tempo e uma sociedade.

Ao contar a história de sua bisavó, sua avó, sua mãe e a história de si mesma como mulher no mundo contemporâneo, Lígia faz um traçado da história das mulheres ao longo dos anos: colonização de povos indígenas (a bisavó), a trajetória das mulheres nordestinas em casamentos precoces e a migração para o sudeste (a avó), o trabalho, o casamento e a maternidade (a mãe) e a solidão e a precarização da vida cotidiana da mulher.

No processo de escrita, Lígia acessou suas parcerias femininas a fim de construir uma história entrelaçada das histórias de outras mulheres. A dramaturga Adélia Nicolete esteve ao lado como consultora de dramaturgia, orientando a relação com a palavra, a imagem e a cena que ainda estaria por vir.

Quatro escritoras da região, dramaturgas e poetas, ministraram oficinas de escrita para mulheres numa atividade que influenciou a escrita da dramaturgia somando histórias e a poética de outras mulheres. A ilustradora Drica Sousa trouxe imagem a estas palavras. O livro contou com a produção de uma versão áudio book acessível – em sua produção estiveram presentes as musicistas Camila Ruiz e Michelle Lomba.

A versão audiobook permite que os leitores se conectem com a narrativa de uma maneira mais íntima e imersiva, tornando possível vivenciar a história com suas delicadezas sonoras e o realce de tantos sentimentos envolvidos nessa criação. O audiobook também amplia o alcance da obra, permitindo que pessoas com dificuldades de leitura ou deficiência visual tenham acesso.

A pré-venda de “Urucum – as árvores não têm culpa” já está aberta e, ao adquirir o livro antecipadamente, os leitores poderão retirá-lo pessoalmente no dia do lançamento, com uma dedicatória exclusiva da autora. Haverá, ainda, exposição de todas as ilustrações do livro, em tamanho original, feitas pela artista visual Drica Sousa.

Serviço

Lançamento do livro “Urucum: as árvores não têm culpa”, de Lígia Helena

Pela Cia Estrela D’Alva de Teatro

Data: 13/12 (sexta-feira), às 19h30

Local: Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes

Endereço: Rua Senador Fláquer, 110 – Centro

Valor da Pré-venda: R$ 25 – Fazer o Pix para [email protected]

Enviar o comprovante para o mesmo e-mail

Retirada no dia do evento de lançamento