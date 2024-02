Atriz de novelas mexicanas famosas morre aos 79 anos

Helena Rojo, atriz de novelas mexicanas famosas como “O Privilégio de Amar” (1998) e “Coração Selvagem” (2009), morreu no sábado (3) aos 79 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Ela morreu em sua casa, na Cidade do México, segundo o Foro TV, rede de televisão popular no México. Helena havia sido diagnosticada com câncer de fígado há alguns anos.

A atriz deixou três filhos, Elena, Patricia e Leo Rojo, todos de seu casamento com Juan Ferrera. Ela também deixou o marido, Benjamín Fernández.

Com mais de 50 anos no meio artístico, Helena começou a carreira como modelo na década de 60. Ela estreou no cinema com o filme “El Club de los Suicidas” (1970) e pouco depois foi contratada pela emissora Televisa, em 1974. Lá sua primeira novela foi “Extraño en su Pueblo”.