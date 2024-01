Atriz de ‘Emily in Paris’ revela que ainda se recupera de um ‘choque séptico crítico’

Ashley Park, uma das estrelas de “Emily in Paris“, contou em suas redes que ainda não está 100% recuperada de uma doença que a deixou hospitalizada no início de 2024. Ler seu relato chega a ser assustador, se levarmos em conta a evolução de seu quadro de saúde.

A atriz escreveu que desenvolveu amigdalite (infecção que atinge as amígdalas, na garganta), durante as férias em dezembro. A infecção, no entanto, “evoluiu para um choque séptico crítico, que infectou e afetou vários dos meus órgãos“, contou Park. Ela agradeceu ao marido, Paul Forman, por “estar incondicionalmente ao meu lado durante tudo isso”.

“Você acalmou meus medos e me segurou durante ambulâncias, três hospitais estrangeiros, uma semana na UTI, assustadoras salas de emergência, inúmeros exames e injeções, dor excruciante e tanta confusão, tudo enquanto estávamos sozinhos do outro lado do mundo, longe daqueles que conhecemos. Eu te amo, Paul. Mais do que posso dizer”.

A atriz, que recentemente apareceu no filme musical “Meninas Malvadas”, estava nas Maldivas quando começou a se sentir mal e fez um agradecimento especial também aos médicos e enfermeiros da UTI do resort Joali Being, onde estava hospedada.

“Obrigada por responderem imediatamente e ficarem comigo, para fornecerem traduções e apoio vital”. Park já está em casa, ainda se recuperando. “Obrigada por lerem isso. Desculpem por estar tão ausente recentemente para tantas coisas e pessoas na minha vida. Amo todos vocês. Estou me curando e prometo que vou ficar bem”.

A 4ª temporada de “Emily em Paris”, da Netflix, está atualmente em produção, embora não esteja claro se ou como a hospitalização de Park afetou as filmagens. Lily Collins, que interpreta a Emily do título (e a melhor amiga da personagem de Ashley), comentou nas fotos.“Mal consigo olhar para essas fotos sem chorar. Te amo, irmã, e sou eternamente grata por você estar do outro lado disso e por [Paul] pelo seu coração incrivelmente grande e por estar lá em todos os momentos. Mal posso esperar para abraçar vocês dois”.