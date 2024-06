Atriz Anouk Aimée, de ‘Um Homem, Uma Mulher’, morre aos 92 anos

A atriz francesa Anouk Aimée morreu nesta terça-feira (18), aos 92 anos, na França.

O anúncio foi feito pela família e por seu agente, Sébastien Perrolat. A artista que marcou o cinema francês no século 20 estava em sua casa, em Paris.

No Instagram, a filha Manuela Papatakis lamentou a morte da famosa. “Estamos extremamente tristes em anunciar a partida da minha mãe. Eu estava perto dela quando morreu, nesta manhã, em sua casa em Paris”, escreveu na publicação.

Anouk Aimée conquistou fama internacional com “Um Homem, Uma Mulher“, que lhe rendeu uma Palma de Ouro no Festival de Cannes em 1966. Ainda com o filme, foi indicada ao Oscar e ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz.