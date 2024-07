Atrium Shopping tem programação de férias com oficinas para criançada

O Atrium Shopping preparou um mês de julho repleto de atividades para entreter e encantar a criançada. De 9 a 30 de julho, das 14h às 16h, acontece as tão aguardadas Oficinas de Férias, na Praça de Alimentação do empreendimento, proporcionando aos pequenos a oportunidade de explorar novas habilidades enquanto se divertem.

Confira a programação:

9 de julho – Oficina de Slime: A garotada pode criar seu próprio Slime com tons e texturas diferentes antialérgicas, com direito a glitter para garantir uma explosão de cores e brilhos.

11 de julho – Pintura de Chaveiro de Almofada: A criançada pode personalizar seu próprio chaveiro com as cores e desenhos de sua preferência levando a lembrança para casa.

12 de julho – Bailinho: A animação toma conta da atividade com muita recreação e música onde os pequenos se divertem acompanhados de monitores.

16 de julho – Oficina de Massa de Modelar: Essa brincadeira não tem quem não goste. As crianças são convidadas a produzir sua própria massinha caseira, criando formas divertidas onde a imaginação rola solta.

18 de julho – Oficina de Artesanato: A criançada se transforma em verdadeiros artesãos podendo criar sua própria garrafa com desenhos de areia colorida. O resultado também pode ser levado de lembrança para casa e até ser presente para alguém especial.

19 de julho – Bailinho: A diversão e a música toma conta do espaço mais uma vez.

23 de julho – Oficina de Porta-lápis: Já pensando na volta às aulas e como deixar o cantinho do estudo ainda mais especial, os pequenos se divertem personalizando seu próprio porta-lápis em MDF.

25 de julho – Pintura em Gesso: Os participantes podem escolher um animal em gesso para mostrar toda sua habilidade na hora de pintar.

26 de julho – Bailinho: Mais uma edição do bailinho agita e entretêm os pequenos com muita música e recreação.

30 de julho – Oficina de Jardinagem: A experiência proporciona que as crianças aprendam a iniciação no mundo da jardinagem plantando uma semente em um mini vaso de cerâmica para cuidar em casa e ver desde a germinação ao crescimento.

Na próxima terça-feira, dia 9, e no dia 20 de julho, das 15h às 18h, todos também são surpreendidos com algodão doce e pipoca para completar a diversão.

A participação nas Oficinas de Férias é gratuita e as inscrições podem ser feitas por meio do site do Sympla

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André