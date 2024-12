Atrium Shopping tem horários especiais de fim de ano

Há poucos dias do Natal, os clientes do Atrium Shopping, em Santo André, contam com horários estendidos de funcionamento nos dias que antecedem as festas, para atender com mais tranquilidade e comodidade aqueles que ainda não garantiram os presentes de fim de ano ou desejam aproveitar as opções de lazer, entretenimento e gastronomia disponíveis no empreendimento.

Confira os horários de atendimento das lojas e quiosques:

17 à 23 de dezembro – das 10h às 23h

24 de dezembro – das 10h às 18h

25 de dezembro – das 14h às 20h (opcional)

26 a 28 de dezembro – das 10h às 22h

29 de dezembro – das 14h às 20h

30 de dezembro – das 10h às 22h

31 de dezembro – das 10h às 17h

01 de janeiro – das 14h às 20h (opcional)

Alimentação e lazer:

17 à 23 de dezembro – das 11h às 23h

24 de dezembro – das 11h às 18h

25 de dezembro – das 11h às 22h (opcional)

26 a 30 de dezembro – das 11h às 22h

31 de dezembro – das 11h às 17h

01 de janeiro – das 11h às 22h (opcional)

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André