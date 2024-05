Atrium Shopping tem horário especial e programação extensa no feriado prolongado de Corpus Christi

O feriado de Corpus Christi está chegando e o Atrium Shopping é o local certo para aproveitar os quatro dias de folga junto à família. Com horário especial e programação extensa, o empreendimento promove show em tributo aos Mamonas Assassinas com lançamento de música inédita, encontros de veículos em miniatura e tamanho real, evento de flashback e muito mais.

Na quinta-feira, 30, as lojas funcionam das 14h às 20h, com a praça de alimentação e as operações de lazer das 11h às 22h. As lojas que quiserem podem funcionar das 11h às 22h. Na sexta, 31, e no sábado, 1º, as lojas funcionam das 10 às 22h, já a praça de alimentação e as opções de lazer ficam das 11 às 22h na sexta-feira e das 12h às 22h no sábado. O Poupatempo da Saúde permanece fechado de quinta a domingo. Já Poupatempo fecha somente no dia 30, funcionando normalmente dias 31 e 1º.

No sábado, dia 1º, das 10h às 22h, e no domingo, dia 2, das 11h às 20h, o Atrium Shopping recebe no Piso 1 (em frente à Lojas Pernambucanas) o Encontro de Multicolecionismo, com veículos em miniaturas, plastimodelismo, action figures, cards e muito mais. O evento voltado para toda a família, conta também com exposição de veículos em miniatura, além de colecionadores negociando itens raros.

Já na noite de sábado, a partir das 19h, a Praça de Alimentação se transforma em uma casa de shows e recebe um espetáculo muito especial: um tributo aos Mamonas Assassinas com a banda Cólica Renal, que aproveita a oportunidade para tornar o momento ainda mais inesquecível com o lançamento de clipe e música inédita – composta por Heavy Coco, que chegou a oferecer a canção aos Mamonas. O evento ainda integra a celebração ao 2º aniversário do grupo de rock brega cômico pop.

No domingo, das 8h às 14h, no Estacionamento -1 acontece a reunião em comemoração do aniversário de 8 anos do Polo Club SP, evento que promete contar com os mais variados modelos – inclusive personalizados – deste veículo que é um dos ícones da Volkswagen. Veículos baixos devem acessar o estacionamento pelo acesso localizado ao lado do Hotel Hilton Garden e Go Inn. Para ter direito à isenção de estacionamento o participante deve trazer 2kg de alimento não perecível por carro, que serão destinados a Casa Ronald MC Donald ABC.

O domingo ainda conta com mais uma edição do tradicional Esquenta Flashback, sob comando do DJ André Silva e convidados. A partir das 16h, na Praça de Alimentação, o público aprecia o melhor da música dos anos 1970, 1980 e 1990; é para ninguém ficar parado. E o evento é solidário, com doação de 1kg de alimento não perecível. As arrecadações serão revertidas para a Casa Ronald MC Donald ABC.

Telona – Até dia 19 de junho, de segunda a quinta-feira (exceto feriado), o cinema da Cinemark do Atrium Shopping está com promoção imperdível: os ingressos saem por R$ 12, além de combos de pipoca e refrigerante por preços especiais. Regulamento completo no site www.cinemark.com.br. Grande oportunidade para assistir os diversos filmes e dos mais variados gêneros em cartaz.

Promoção – Ainda está em andamento a Promoção de Namorados do Atrium Shopping. Cada R$ 250 em compras até 12 de junho valem um número da sorte para concorrer a kits imperdíveis, com prêmios como tablets, kit bike, kit tecnologia, kit cafeteira e kit fitness.