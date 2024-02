Atrium Shopping tem a Semana do Cinema com ingressos por 12 reais

Fazer aquele programa especial e incluir um filme no cinema é um roteiro clássico de muito sucesso e com promoção fica ainda melhor colocar o plano em prática. De 22 a 28 de fevereiro, o cinema do Atrium Shopping recebe a primeira edição de 2024 da Semana do Cinema, com ingressos por 12 reais e combos de pipoca e refrigerante por preços diferenciados também.

Na programação estão filmes que prometem agradar todos os tipos de públicos e idades, com longas nacionais e internacionais, como “Ferrari”, “Madame Teia”, “Bob Marley – One Love”, além da produção nacional “Nosso Lar 2” e “Baghead”, para os fãs de filmes de terror.

A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D e 3D. Em caso de a compra dos ingressos ser realizada nos canais digitais, como site, app e ATMs, todos os clientes devem optar pela entrada promocional. Além disso, os combos com pipoca estão com preços especiais com três opções: combo com pipoca refil e bebida grandes; duas pipocas médias, duas bebidas pequenas e dois brindes variados; e uma pipoca média, uma bebida pequena, um pacote de choco biscuit Bauducco e um brinde diverso.

Já os membros dos programas Meu Cinemark, Cinemark Club e Club Black ainda ganham um desconto exclusivo de 30% na compra do combo com balde refil de pipoca e duas bebidas grandes; e no combo colecionador, que conta com pipoca grande refil, bebida grande, água e um brinde sortido.

A campanha é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Semana do Cinema no Atrium Shopping

De 22 a 28 de fevereiro.

Valor único do ingresso: R$ 12

*Para garantir este valor na compra via canais digitais, clientes devem selecionar a opção PROMOCIONAL.

Confira os horários das sessões no site ou app da Cinemark

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André