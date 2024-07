Atrium Shopping reúne relíquias no Encontro de Carros Antigos

O Atrium Shopping, em parceria com o Old Car Club, promove o já tradicional Encontro de Carros Antigos, que proporciona aos admiradores conferir veículos de diversos modelos e anos. Marcado para o dia 4 de agosto, o evento acontece no estacionamento do empreendimento das 8h às 14h e possui entrada gratuita.

O encontro permite que os entusiastas de carros clássicos e raros tenham a oportunidade de explorar de perto essas relíquias sobre rodas, tirar fotos e aprender mais sobre a história de cada veículo exposto.

Também é possível conferir uma feirinha com venda de peças de carros e itens colecionáveis, proporcionando aos presentes uma imersão completa no universo dos automóveis que marcaram época.

Para usufruir do estacionamento sem custo, o empreendimento convida o público para uma ação social doando 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições beneficentes da região.

Fundado em 2014, o Old Car Club reúne amantes e colecionadores do ‘antigomobilismo’ na região do Grande ABC. Proprietários de veículos clássicos interessados em se juntar ao clube e participar de eventos como este podem entrar em contato com Vladimir pelo telefone 11 99559-4825.

Serviço

Evento: Encontro de Carros Antigos no Atrium Shopping

Data: 4 de agosto

Horário: 08h às 14h

Local: Estacionamento -1, Atrium Shopping

Entrada: Gratuita

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André