Atrium Shopping reúne celebridades e pets em exposição inédita no ABC

A partir desta quarta-feira, 27, quem passa pelo Atrium Shopping pode conferir a exposição inédita Filhos de Estimação repleta de registros de 20 personalidades, entre elas Ana Maria Braga, Ana Paula Padrão, Padre Fábio de Melo, Mauricio de Sousa e muitos outros. As fotos, feitas por Catarina Machado, ficam até dia 31 de julho no empreendimento e traduzem a relação de amor e amizade entre tutores e pets.

O público brasileiro sabe do amor que a apresentadora Ana Maria Braga tem pelos animais de estimação que a acompanham aonde ela vai. Bióloga de formação, Ana Maria atualmente tem em sua casa 4 cães e um papagaio, o Louro José, todos convivendo em plena harmonia. Motivada por esse amor, a apresentadora do Mais Você convidou a fotógrafa Catarina Machado para uma nova empreitada: fotografar 20 personalidades com os seus animais de estimação para compor uma exposição com a sua curadoria onde fica evidente a mútua relação de amor e amizade.

Na exposição fotográfica gratuita participam a própria Ana Maria, a atriz Adriana Lessa, o jornalista Amaury Júnior, a apresentadora Ana Paula Padrão, o Padre Antônio Maria, a apresentadora Catia Fonseca, o jornalista Celso Zucatelli, o apresentador e chef Edu Guedes, o Padre Fábio de Melo, o confeiteiro Flávio Federico, o morador de rua Leandro de Almeida, a amazona olímpica Luíza Almeida, o cartunista Mauricio de Sousa, os produtores culturais Mauro Sousa e Rafael Piccin, a comediante Nany People, a repórter e jornalista Pamela Domingues, a apresentadora Regina Volpato, a cantora Roberta Miranda e o cantor Ronnie Von.

“É uma grande satisfação poder trazer para nosso público uma exposição inédita no Grande ABC com os registros que captam todo o amor, carinho e lealdade entre as personalidades e seus pets”, comenta Kalime Matos, coordenadora de marketing do Atrium Shopping.

Para Ana Maria Braga “o carinho que os animais de estimação nos dedicam é uma sensação indescritível, é um amor incondicional. Quem nunca teve um animal de estimação, se puder ter, eu acho que deveria experimentar. Ter a responsabilidade de amar e cuidar de um animalzinho é algo que aquece o coração, enobrece a alma e salva vidas. Quem não os tem está perdendo muito!”.

Catarina Machado, nascida em São Paulo é formada em fotografia pelo Centro Universitário Belas Artes com especialização no IIF – Instituto Internacional de Fotografia. É também autora das exposições “Bancos – Contemplar e Integrar”, “Calçada Portuguesa”, “Portas” e participou da exposição “A Cara de São Paulo”, com a curadoria da Ana Maria Braga e do Maestro João Carlos Martins. “Este trabalho foi uma excelente oportunidade para captar em imagens o amor e a cumplicidade entre os animais e seus “donos”. Cada personagem que fotografei é uma história exemplar de convivência harmônica e plena entre pessoas e animais”, comenta Catarina.

Serviço

Exposição Filhos de Estimação

De 27 de junho a 31 de julho

Loja 164 – Piso Térreo

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais