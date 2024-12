Atrium Shopping recebe neste domingo o último Encontro de Carros Antigos do ano

No próximo domingo, 8, o Atrium Shopping, em Santo André, se transforma em um verdadeiro paraíso para os amantes de carros clássicos e antigos. Em parceria com a Classic Cars, o empreendimento realiza o último Encontro de Carros Antigos de 2024, que promete atrair aficionados e admiradores dessas relíquias sobre rodas que marcaram época e continuam a fascinar gerações. O evento acontece no estacionamento -1, das 8h às 14h.

Para garantir o estacionamento gratuito, basta que os participantes façam a doação de 2kg de alimentos não perecíveis por veículo. Toda a arrecadação será destinada à instituição Ronald McDonald do ABC que apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

O Atrium oferece ainda diversas outras atrações para curtir o domingo no empreendimento, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, das 8h às 12h, há patinação gratuita. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André