Atrium Shopping recebe Feira de Malhas com as principais tendências de inverno

Até dia 10 de agosto, quem passar pelo Atrium Shopping pode conferir a Feira de Malhas 2024, um verdadeiro paraíso para quem busca estilo e conforto. O evento acontece no Piso 2, entre a praça de alimentação e o cinema, com expositores de diversas regiões do país.

Divulgação

Com roupas de malha, tricô, lã e outros materiais e técnicas, como moda indiana, a feira traz blusas, moletons, cachecóis, casacos, sobretudos, calças, vestidos, pijamas e muito mais com tamanhos infantil e adulto que atendem toda a família.

A promessa é de qualidade, variedade e bom preço, com peças femininas e masculinas que agradam a todos os gostos e idades.

Divulgação

Além das roupas, os visitantes podem explorar uma seleção especial de artesanatos, óleos essenciais, produtos esotéricos, brinquedos e doces cristalizados, tornando a experiência de compras ainda mais completa. A feira segue o horário de funcionamento das lojas do empreendimento, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 22h.

Serviço

Evento: Feira de Malhas no Atrium Shopping

Data: 10 de julho a 10 de agosto

Horário: segunda a sábado: 10h às 22h – domingo e feriados: 11H às 22h

Local: Piso 2 – Atrium Shopping

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André