Atrium Shopping realiza primeira campanha de doação de sangue de 2025

As festas de fim de ano e o período de férias escolares em janeiro interferem diretamente no número de doações de sangue. Com o objetivo de incentivar esse gesto solidário, o Atrium Shopping, em Santo André, realiza campanha de doação de sangue em parceria com o Hemocentro São Lucas e a ONG Amor se Doa. Pensando que um voluntário pode salvar a vida de até quatro pessoas, a ação acontece nos dias 6 e 7 de janeiro, das 9h às 16h, no piso térreo do empreendimento. Para realizar a doação é necessário realizar o agendamento prévio pelo site Sympla.

Os interessados em doar precisam atender a alguns requisitos importantes como apresentar um documento oficial com foto, pesar mais de 53 quilos e ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores de 18 devem estar acompanhados por um responsável.

Para garantir um procedimento seguro, é recomendado estar bem hidratado, ter uma alimentação equilibrada, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. É importante estar descansado, e aqueles que fizeram tatuagem devem aguardar 12 meses para doar. No caso de vacinação, o intervalo necessário é de 48 horas após a aplicação da Coronavac ou sete dias para outras vacinas.

Vale destacar que homens podem doar sangue a cada dois meses, com limite de quatro vezes ao ano, enquanto mulheres devem respeitar um intervalo de três meses, totalizando no máximo três doações anuais.

Para a segurança de todos, a orientação é evitar levar crianças pequenas, permitindo maior foco na doação e assim, o hemocentro garante todo o apoio caso precise de assistência. Além disso, como forma de cuidado, todos os doadores recebem um lanche especial após a doação.

“Doar sangue é um processo simples, rápido e de grande impacto para quem necessita. Como empreendimento, nosso objetivo é facilitar o acesso dos voluntários e promover a conscientização da comunidade sobre a importância desse gesto solidário, especialmente em momentos críticos, como o início do ano, quando os estoques de sangue geralmente enfrentam uma queda significativa” comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Serviço:

Evento: Doação de Sangue no Atrium Shopping

Data: 6 e 7 de janeiro

Horário: das 9h às 16h

Local: Piso térreo, Atrium Shopping