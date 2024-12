Atrium Shopping realiza a ação Árvore Solidária

O espírito natalino de solidariedade toma conta do Atrium Shopping, em Santo André, com a ação Árvore Solidária. A iniciativa convida os clientes a transformarem o Natal de famílias atendidas pela Casa Ronald McDonald ABC, que assiste crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer. Em parceria com as lojas Fatto a Mano e Estrela do Lar, o empreendimento busca unir a comunidade em torno dessa corrente do bem, tornando essa época do ano ainda mais especial.

A dinâmica é simples e cheia de significado: no piso térreo do shopping, uma árvore decorada com bolinhas coloridas aguarda por mãos solidárias. Cada bolinha traz informações sobre uma criança ou família, como nome, idade e sugestão de presente. Para participar, basta retirar uma bolinha, assinar um termo na loja Fatto a Mano e entregar o presente escolhido em até 48 horas. A ação segue até o dia 17 de dezembro.

“Com essa ação reforçamos o nosso compromisso em espalhar amor e solidariedade durante as festividades. Mais do que presentes, a Árvore Solidária oferece a chance de levar sorrisos e renovar esperanças de muitas crianças e suas famílias, além de unir a comunidade em torno de um propósito tão nobre”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.