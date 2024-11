Atrium Shopping proporciona encontro com o novo melhor “auamigo”

Nos próximos dois domingos, dias 10 e 17 de novembro, o Atrium Shopping, em Santo André, promove mais uma edição da Feira de Adoção de Pets. Desta vez, a campanha traz 25 animais neste domingo (10), entre cães e gatos, adultos e filhotes, de diferentes idades, tamanhos e cores, resgatados pela ONG Amigo Legal Protetoras Independentes que estão em busca de uma nova família. O evento acontece das 11h às 17h, no Dog Point, localizado no piso térreo do empreendimento.

A feira promove a adoção de pets que já estão vacinados e vermifugados. Para adotar um novo melhor amigo de quatro patas, é necessário ter mais de 21 anos, apresentar os documentos originais de RG e CPF, além do comprovante de endereço. Os interessados passam por uma entrevista prévia e, sendo aprovados, assinam um contrato de adoção, levando o novo companheiro para o lar no mesmo dia.

“Adotar um animal resgatado é um gesto de amor que transforma vidas, tanto a do pet quanto a do novo tutor. É gratificante saber que contribuímos para tornar esses encontros possíveis, oferecendo um ambiente acolhedor onde as famílias podem conhecer e dar um novo lar a esses animais”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

ServiçoEvento: Feira de Adoção de Pets no Atrium Shopping

Data: 10 e 17 de novembro

Horário: 11h às 17h

Local: Dog Point – piso térreo, Atrium Shopping

Adoção Gratuita

Atrium Shopping

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais