Atrium Shopping promove programação diversificada para todo o mês

Setembro no Atrium Shopping promete ser repleto de atividades que vão desde o entretenimento infantil até encontros automobilísticos. O centro comercial localizado em Santo André anuncia sua agenda para o mês com eventos que atendem a todos os públicos.

A programação começa no dia 14, às 10h30, com um animado aulão de fitdance em parceria com a Inova Academia, prometendo uma atividade divertida e envolvente para todos os participantes. No mesmo dia, às 14h30, o público pode continuar se movimentando com a aula de passinho Flashback, ao som de músicas dos anos 1970, 1980 e 1990, ministrada pelos professores Soso e André, com a presença especial do DJ Pavani.

Já no domingo, 15, acontece a já tradicional Feira de Adoção, trazendo uma excelente oportunidade para quem está pensando em adotar um animal de estimação. Em parceria com o projeto Protetoras Independentes Amigo Legal, cães e gatos que estão à procura de um novo lar chegam ao empreendimento para alegrar o dia de quem os escolher. Além de adotar, os visitantes também podem obter informações sobre cuidados e bem-estar animal.

No sábado, dia 21, o Encontro de Raças desse mês é para Shih Tzus e conta com distribuição de brindes especiais. O evento acontece no Dog Point, um espaço de recreação com piscinas de bolinhas, túneis e obstáculos para os cães brincarem.

A arte e a elegância do ballet são destaque neste dia também. A apresentação conta com atuações de bailarinos da Viola Dance Academy, proporcionando um espetáculo de graça e técnica. É uma oportunidade imperdível para os apreciadores da dança, desde ballet até danças contemporâneas. Este evento promete encantar o público com coreografias bem elaboradas e vibrantes.

E para os apaixonados por automobilismo, domingo, 22, acontece o Encontro de Carros Antigos, uma verdadeira viagem no tempo. Carros clássicos e antigos em exposição, permitindo aos visitantes admirar veículos que marcaram época. É uma oportunidade para os entusiastas trocarem conhecimentos e histórias sobre suas máquinas favoritas.

O show cover do Capital Inicial acontece dia 28, às 19h, no palco da Praça de Alimentação, e promete ser um dos destaques da programação. A banda Ouro Preto traz os maiores sucessos do grupo de rock brasileiro, conhecido por hits como “Primeiros Erros”, “À Sua Maneira” e “Natasha”. Este evento é uma excelente oportunidade para os fãs reviverem a energia dos shows do Capital Inicial, com uma performance que busca capturar a essência e a vibração das apresentações originais. A banda cover é conhecida por sua fidelidade ao som e à presença de palco do Capital Inicial, garantindo uma experiência autêntica e emocionante.

Fechando o mês com chave de ouro, dia 29, o teatro infantil apresenta a história do clássico Aladdin. O espetáculo promete encantar crianças e adultos com uma produção cheia de magia, música e aventura. É uma ótima opção de entretenimento para toda a família.

“Cada um desses eventos foi cuidadosamente planejado para oferecer experiências únicas e memoráveis aos visitantes do Atrium Shopping. Nosso objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis para toda a família e fortalecer o vínculo com o nosso público”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do empreendimento.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André