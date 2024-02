Atrium Shopping promove primeira tarde de flashback do ano neste domingo

A Praça de Alimentação do Atrium Shopping se transforma em uma pista de dança diretamente dos anos 1970, 1980 e 1990 neste domingo (4). A partir das 16h, o espaço recebe a primeira edição do ano da Noite Flashback, sob o comando do DJ André Silva, proporcionando uma volta no tempo e permitindo ao público uma viagem com direito a passinhos e grandes clássicos que marcaram a história.

Além de promover a diversão, a Noite Flashback tem por objetivo também ajudar o próximo por ser um evento solidário. São aceitos todos os tipos de doações e tudo o que for arrecadado será destinado para a Casa Ronald ABC, que tem como propósito ser uma “casa longe de casa”, oferecendo apoio integral às crianças e aos adolescentes acometidos pelo câncer e que realizam o tratamento nos hospitais da Grande São Paulo.

O fim de semana ainda reserva os últimos dias do Chá das Princesas, atração que reúne Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela em apresentação de um show especial, com direito a lanche da tarde, Baile Real e sessão de fotos. Neste sábado, 3, e domingo, 4, em três horários (14h, 16h e 18h), as crianças vivem uma experiência imersiva no mundo dos contos de fadas.

Para participar, é necessário adquirir os ingressos por meio do site www.chadasprincesasoficial.com.br. Os bilhetes são limitados. Em caso de dúvidas, basta enviar mensagem para o número (19) 99425-9426 (WhatsApp).

Partiu, circo!

Em parceria com o Circo Moscou Internacional, o Atrium Shopping promove, a partir de segunda-feira, 5, uma promoção para levar os clientes ao picadeiro que está instalado bem ao lado do empreendimento. A cada 50 reais em compras no shopping, acrescentando mais cinco reais, é possível trocar por um ingresso para ir ao circo (arquibancada lateral).

As trocas dos ingressos acontecem no piso térreo, no corredor central, de segunda a quarta-feira, das 12h às 20h. O Circo Moscou Internacional tem apresentações às segundas, quintas e sextas (às 20h30), sábados, domingos e feriados (16h, 18h e 20h30). São mais de 40 artistas e 100 figurinos em um espetáculo de aproximadamente duas horas de risadas, alegrias e surpresas.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André