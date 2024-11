Atrium Shopping promove patinação natalina solidária

O principal point de patinação do Grande ABC, o Atrium Shopping, transforma seu espaço em uma grande celebração natalina no domingo, dia 1. A Patinação Natalina Solidária promete encantar crianças e adultos com a presença especial do Papai Noel, distribuindo gorros de Natal para os participantes. O evento, que acontece no Estacionamento -2, das 8h às 12h, é gratuito e voltado tanto para amadores quanto para patinadores profissionais, contando com uma programação especial que celebra o espírito natalino e a solidariedade.

O encontro também abraça uma causa solidária, onde o público é convidado a doar 1kg de alimento não perecível destinado para a Instituição Ronald McDonald de Santo André, reforçando o apoio do Atrium Shopping a causas sociais tão importantes.

Durante o evento, os praticantes podem explorar diversas modalidades de patinação, como roller dance, artístico, street, rampa, slide, jump, slalom, speed e urban, em um espaço todo equipado. No local, o público conta ainda com monitoria para quem está aprendendo ou quer se desenvolver sobre as rodinhas.

“O sucesso do nosso espaço dedicado à patinação já é uma realidade e, a cada domingo, reunimos mais pessoas, de todas as idades e com diferentes níveis de experiência. Essa Parada Natalina vem para somar à nossa programação, trazendo alegria e a magia do Natal para todos que participarem”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

O evento mantém sua regra de segurança com o uso obrigatório de capacete para todos que entrarem no local reservado aos patinadores. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra de patins e acessórios, e existe a possibilidade de empréstimo de patins e equipamentos de segurança. A quantidade de empréstimo é limitada e por ordem de chegada.

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para toda família aproveitar o domingo no empreendimento, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um centro de compras com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Serviço

Evento: Patinação Natalina Solidária no Atrium Shopping

Data: 1 de dezembro

Horário: 08h às 12h

Local: Estacionamento 2, Atrium Shopping

Entrada: Gratuita