Atrium Shopping promove passeio gratuito no Caminhão dos Bombeiros com o Papai Noel

Neste sábado, 16, o Atrium Shopping, em Santo André, convida as famílias para um evento especial que traz a magia do Natal para bem perto das crianças: o “Passeio no Caminhão dos Bombeiros com o Noel”. Em parceria com o Corpo de Bombeiros de Santo André, o shopping oferece uma oportunidade única para os pequenos passearem com o Papai Noel e seus personagens, vivenciando a fantasia natalina de um jeito inesquecível. A atração gratuita acontece das 14h às 17h, com várias sessões ao longo do dia.

Durante o passeio, crianças e adultos se divertem em uma volta nos arredores do shopping em um caminhão dos bombeiros adaptado, conhecido como “Educativa”. A ação é acompanhada por monitores e bombeiros, garantindo segurança para todos os participantes.

“A magia do Natal ganha uma nova dimensão com essa ação. Ver o encanto das crianças ao lado do Papai Noel, em um passeio tão especial, é um presente para nós. Queremos que esse momento seja lembrado como uma experiência mágica e cheia de significado para as famílias”, destaca Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

As inscrições serão realizadas no local, por ordem de chegada, permitindo que todos os presentes tenham a oportunidade de participar do passeio. Com capacidade para cerca de 40 pessoas por viagem, a atividade promete diversão para todas as idades.

Serviço

Evento: Passeio no Caminhão dos Bombeiros com o Noel no Atrium Shopping

Data: 16 de novembro

Horário: 14h às 17h

Local: Entrada principal, Atrium Shopping

Inscrição: No local – Entrada Principal Atrium Shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André