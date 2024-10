Atrium Shopping promove Cine Solidário em parceria com o Fundo Social de Santo André

Encerrando as celebrações do mês das crianças, o Atrium Shopping, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Santo André, promove no dia 30 de outubro, às 14h, a ação Cine Solidário. A iniciativa tem como objetivo proporcionar momentos de alegria, lazer e integração para cerca de 200 crianças em situação de vulnerabilidade, oferecendo a elas a oportunidade de vivenciar a magia do cinema.

O filme escolhido para essa sessão especial é Robô Selvagem, uma animação comovente que mistura aventura e tecnologia. A história gira em torno de Roz, um robô que, após o naufrágio de sua nave em uma terra desabitada, precisa se adaptar à vida na floresta. Convivendo com os animais, Roz aprende sobre os desafios da natureza e estabelece uma relação especial com um filhote de ganso, assumindo a missão de protegê-lo.

O longa explora a convivência entre mundos distintos e traz uma reflexão sobre o valor das conexões que desenvolvemos ao longo da vida. Para garantir que a experiência das crianças seja completa, o empreendimento distribui pipoca e bebidas durante a sessão, proporcionando uma tarde inesquecível.

“É extremamente gratificante poder proporcionar momentos como esse para as crianças da nossa comunidade. Sabemos que muitas delas enfrentam desafios diários, e o Cine Solidário é uma maneira de oferecer uma pausa para que possam desfrutar da alegria do cinema e se sentirem acolhidas. Acreditamos no poder transformador do entretenimento, e estamos muito felizes em poder contribuir para tornar o dia dessas crianças mais especial”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André