Atrium Shopping promove aula aberta sobre Moda e Estilo

Moda, beleza e estilo são palavras que estão presentes no dia a dia de um shopping, principalmente quando o assunto é atender a todos os gostos dentro do mix de lojas do empreendimento. O Atrium Shopping realiza no dia 29 de fevereiro, às 19h30, uma aula aberta de Moda e Estilo, ministrada pela estrategista de imagem e estilo Alessandra Sunao.

Reiterando sua missão de promover aos clientes experiências que vão muito além do consumo, o empreendimento convida os interessados no assunto para uma oportunidade de aprender ou enriquecer os conhecimentos.

Com o tema ‘O que a sua imagem tem comunicado?’, serão abordados durante a aula assuntos como personalidade de estilo, psicologia das cores, arquitetura corporal, temperamento e outros conteúdos que tratam da temática.

“O intuito do evento é potencializar a beleza de essência, comunicar ao mundo quem somos e realizar o propósito de cada um alinhado a três pilares: identidade, inspiração e imagem”, explica Alessandra Sunao. “Quanto mais nos conhecemos, mais próximos ficamos de realizar nossa missão”, continua a especialista.

As inscrições são limitadas e estão abertas pelo link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC2UiP3BABNkQEVs3meRlJ-v4PX0pHzyOCINjH2FH9G6ZUvw/viewform) e o custo é de R$ 29,90 por pessoa. A duração da aula é de aproximadamente duas horas.

“Para nós, promover um evento como este é dar oportunidade para que as pessoas possam ter um contato mais próximo com um tema que muitas vezes parece distante ou destinado somente para celebridades e pessoas famosas. Falar de estilo, entender um pouco mais de moda e saber aplicar no dia a dia pode contribuir para dar mais ânimo, melhorar a autoimagem e a forma como os outros nos enxergam”, complementa Kalime Matos, coordenadora de marketing do Atrium Shopping.

Aula aberta de Moda e Estilo

De 29 de fevereiro, às 19h30

Valor do ingresso: 29,90

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais