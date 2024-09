Atrium Shopping promove ações para o público da melhor idade na Silver Week

Até o dia 1º de outubro, o Atrium Shopping, em Santo André, participa da Silver Week, uma ação nacional promovida pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Alshop e Longevidade. Desde 2022, a iniciativa tem como objetivo reconhecer e valorizar o consumidor 50+. Durante a semana, ações que unem saúde, lazer e bem-estar acontecem no empreendimento.

A programação inicia com uma ação de medição de glicemia e pressão em parceria com o Doutor DM2 Diabetes, que acontece nos dias 24, 25, 30 de setembro e 1º de outubro das 13h às 18h, no piso térreo. Além disso, os participantes também podem usufruir de descontos especiais em consultas.

Pensando no lazer da Geração Prateada, o empreendimento em parceria com o Sesc, promove a Semana Move, com atividades recreativas, como minigolfe, peteca, campo minado, brincadeira da escada, jogo de balão e desafio do basquete, nos dias 24 e 27 de setembro, das 10h às 16h, na loja 203 do piso térreo, proporcionando momentos de diversão e interação para os presentes.

No dia 25 e 26 de setembro, a Academia Inova oferece uma aula aberta de Pilates 50+ a partir das 18h, no piso 2, promovendo a prática de exercícios voltados à saúde física e bem-estar. Além disso, no dia 26, acontece mais uma edição do Quinta Musical, proporcionando um ambiente descontraído ao público, o evento é realizado semanalmente às 19h30, na praça de alimentação do empreendimento.

Já no dia 27, a equipe da Casa da Esperança marca presença no piso térreo, das 10h às 16h, realizando aferição de pressão arterial, frequência cardíaca e saturação, reforçando a importância do cuidado com a saúde.

Para encerrar a programação, no Dia do Idoso, comemorado em 1º de outubro, o Atrium Shopping promove o Terça Show, com uma apresentação especial da dupla Bruno Lourenço e Daniel, às 19h30, na praça de alimentação.

“A Silver Week reforça o compromisso do Atrium Shopping em oferecer experiências que vão além do consumo, buscando contribuir para a qualidade de vida e o bem-estar da nossa comunidade”, ressalta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Serviço:

Silver Week – Atrium Shopping

Data: de 24 de setembro a 1 de outubro