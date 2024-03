Atrium Shopping patrocina concurso de cosplay no Heromix

O Heromix, evento de cultura geek, games e cosplay, acontece neste final de semana, dias 16 e 17, das 10h às 19h no Esporte Clube Santo André e conta com o apoio e patrocínio do Atrium Shopping para a premiação do concurso de cosplay que ocorre nos dois dias de evento.

“Para o Atrium Shopping faz todo sentido incentivar e patrocinar eventos que proporcionem experiências e a troca de conhecimento entre seus participantes como o Heromix”, comenta Kalime Matos, coordenadora de marketing do empreendimento.

Conhecido por reunir apaixonados por quadrinhos, filmes, séries, videogames e todas as formas de entretenimento geek em um único lugar, o Heromix acontece desde 2009 e este ano conta com uma nova equipe na organização, que promete um evento ainda melhor.

Uma das grandes atrações do Heromix são os cosplays, com personagens que parecem realmente terem saído diretamente de suas histórias para o evento. As três melhores fantasias ganham premiação do Atrium Shopping e podem usufruir dos prêmios no empreendimento.

O primeiro lugar leva um vale compras de 200 reais para gastar nas lojas do shopping, além de um vale de 100 reais para consumir no Vassoura Quebrada e 150 reais para se deliciar no Mania de Churrasco. O segundo lugar ganha um vale compras de 150 reais, um combo de lanche, batata e refri do Fliper Burger e 100 reais para o Mania de Churrasco. Já o terceiro colocado sai com um vale compras de 100 reais e um vale de 50 reais do Mania de Churrasco.

A programação do evento pode ser conferida no site (www.heromix.com.br), assim como o horário do concurso que acontece no sábado e no domingo.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André