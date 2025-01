Atrium Shopping oferece um fim de semana repleto de atrações para toda a família

O fim de semana reserva atrações para todas as idades no Atrium Shopping. Neste sábado (1) e domingo (2), o empreendimento promove agenda para todos os gostos, com encontro de multicolecionismo, patinação, feira de adoção, noite flashback e muito mais. E o melhor: tudo gratuito.

Tanto no sábado quanto no domingo acontece o ‘Encontro de Multicolecionismo de Veículos em Miniatura’, evento especial para os entusiastas de veículos em miniatura. Durante o encontro, os participantes podem ver de perto coleções incríveis de veículos em plastimodelismo, action figures, cards e muito mais, das 10h às 22h no dia 1 e das 11h às 20h no dia 2, no Piso 1 (em frente à loja Pernambucanas). A realização é da Hernani Conexão Diecast & Multicolecionismo.

No domingo, dia 2, o principal point de patinação do ABC, o Atrium Shopping, transforma seu estacionamento -2 em uma animada pista de patinação aberta para crianças e adultos, das 8h às 12h. A atividade é gratuita e para garantir a segurança de todos, o uso de capacete é obrigatório. O espaço conta ainda com uma loja especializada para a compra de patins e acessórios, e também existe a possibilidade de empréstimo de patins e equipamentos de segurança.

Já no Dog Point, a partir das 11h, acontece a primeira edição do ano da Feira de Adoção de pets. Desta vez, a campanha traz 20 animais, entre cães e gatos, adultos e filhotes, de diferentes idades, tamanhos e cores, resgatados pela ONG Amigo Legal Protetoras Independentes que estão em busca de uma nova família. A feira promove a adoção de pets que já estão vacinados e vermifugados. Para adotar um novo melhor ‘aumigo’, é necessário ter mais de 21 anos, apresentar os documentos originais de RG e CPF, além do comprovante de endereço. Os interessados passam por uma entrevista prévia e, sendo aprovados, assinam um contrato de adoção, levando o novo companheiro para o lar no mesmo dia.

No Piso 2, a Praça de Alimentação entra na máquina do tempo e volta ao passado para mais uma edição da Noite Flashback, a partir das 16h. Sob comando do DJ André Silva e do DJs Fábio Reis, o evento traz os hits dos anos 70, 80 e 90, convocando até os mais tímidos a arriscar uns passinhos e se divertir. Além disso, sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível para participar de sorteios. O montante arrecadado será destinado à Casa Ronald McDonald ABC

O Atrium Shopping oferece ainda diversas outras atrações para toda família, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Isso tudo em um empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André