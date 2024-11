Atrium Shopping e Ossel Assistência se unem em uma ação especial para o Novembro Azul

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA). Somente em 2023, foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce.

Para contribuir com essa importante conscientização, o Atrium Shopping, em parceria com a Ossel Assistência, realiza uma ação especial para o Novembro Azul, distribuindo um card informativo, chamado “pílula da prevenção”, que contém mensagens que buscam incentivar os homens a cuidarem de sua saúde e realizarem exames preventivos.

O material destaca a importância do diagnóstico precoce para facilitar tratamentos menos agressivos e aumentar as chances de cura, entregues aos visitantes que passarem pelo shopping, com o propósito de levar informações de maneira acessível e incentivar o cuidado com a saúde masculina. A ação acontece nesta sexta-feira, dia 15, às 18h.

“Com essa campanha, esperamos demonstrar a relevância da prevenção a todos os nossos clientes e quebrar os tabus que envolvem o diagnóstico e prevenção do câncer de próstata. Acredito que é nosso dever, como empreendimento, fazer essa parte de levar conteúdos assertivos, alertando sobre essa doença”, afirma Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André