Atrium Shopping conquista 3 troféus no Prêmio ABC 2024

Na noite da última terça-feira, (3), o Atrium Shopping foi um dos empreendimentos premiados durante a cerimônia da 12ª edição do Prêmio ABC, a principal premiação do ABC Paulista. O shopping conquistou 3 troféus sendo 1 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze nas categorias Melhor Estratégia de Lançamento de Produto ou Serviço, Melhor Projeto Especial e Melhor Estratégia em Eventos B2C, com os cases Poupatempo Saúde, Passarela de Inclusão e Arena de Patinação: Transformando o Atrium Shopping em um Centro de Esporte sobre Rodas durante o evento realizado no Samyr Buffet, em São Caetano.

O Prêmio ABC é uma iniciativa da ABCCOM, uma comunidade de marketing e comunicação, que reúne todos os players da cadeia produtiva do marketing com foco especial na região do Grande ABC Paulista. Esta edição da premiação reuniu mais de 200 jurados, quase 500 cases inscritos, além de movimentar a economia local em mais 1,5 milhões de reais.

“Ao longo de 2024 o Atrium Shopping celebra 11 anos de trajetória, se consolidando como um dos principais centros de compras, entretenimento, serviços e lazer de Santo André. Estamos extremamente felizes e orgulhosos por receber este reconhecimento, que reforça o esforço e a dedicação de nossa equipe em proporcionar experiências cada vez mais especiais para nossos visitantes. Continuamos comprometidos com a inovação, o entretenimento e o bem-estar da nossa comunidade”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.