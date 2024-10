Atrium Shopping comemora 11 anos com programação especial

Outubro é um mês especial para o Atrium Shopping que comemora 11 anos, se consolidando como um dos principais centros de compras, entretenimento, serviços e lazer de Santo André. Para marcar a data, o empreendimento prepara na próxima terça-feira, dia 29, uma programação especial para os clientes, com distribuição de brigadeiros e balões, além da presença de personagens interagindo com o público com bandinha que promete encantar a todos. As ativações acontecem a partir das 14h.

O empreendimento que, mensalmente, atrai cerca de 580 mil visitantes e gera mais de 1.200 empregos diretos e indiretos, em breve, anuncia a chegada de novas operações para os próximos meses, incrementando seu mix de lojas.

O grande destaque do Atrium está nas opções de entretenimento para toda a família. O shopping abriga o Cinemark, considerado o melhor cinema de Santo André, além da Arena Bomboliche com parque de trampolins, Fantasy Park, Escape Room, Kart, Laser Game, estrutura pet friendly, entre outros. A gastronomia temática é outro ponto forte, com opções como Vassoura Quebrada e Fliper Burger. O shopping também incentiva atrações de esporte e cultura, sendo palco para aulas de dança, espaço para prática de xadrez, área de patinação aos domingos, além de promover mensalmente shows e peças teatrais.

Outro diferencial está nas opções de serviços, como o Poupatempo da Saúde, um centro médico com mais de 1.600m² que contempla mais de 30 especialidades e é considerado o maior do Brasil dentro de empreendimentos comerciais, com a capacidade de atender até 40 mil pessoas por mês. O shopping conta também com uma unidade do Poupatempo SP e Detran, além de um mini terminal de ônibus integrado a linhas locais, sendo um facilitador de mobilidade para o público da região.

O empreendimento também é reconhecido pelo compromisso com a sustentabilidade, contando com a certificação internacional I-REC, que garante que 100% da energia consumida provém de fontes renováveis.

“Ao longo dos anos, o Atrium Shopping se transformou em um verdadeiro polo de conveniência para a população de Santo André e região. Nossa proposta vai muito além de ser um centro comercial, buscamos oferecer uma experiência completa que faça parte da rotina diária dos nossos frequentadores, integrando saúde, serviços e lazer”, destaca Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.