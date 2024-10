Atrium Shopping celebra o mês das crianças com espetáculos imperdíveis

Divulgação

O Atrium Shopping, em Santo André, prepara uma programação especial para o Mês das Crianças, com espetáculos que prometem encantar e emocionar. O empreendimento também conta com diversas operações que, durante todo o mês, recebem os pequenos para brincar e se divertir.

Iniciando a programação, no dia 10 de outubro, das 11h às 18h, a praça de alimentação recebe a animada oficina do Mc Donald’s. A atividade promete divertir as crianças com brinquedos interativos, desenhos e pintura de rosto, proporcionando momentos de lazer e criatividade para os presentes.

No dia 12 de outubro, às 15h, o público é transportado para o mundo colorido e dinâmico de Riley com a adaptação teatral de “As emoções”. A peça aborda a complexidade dos sentimentos humanos e a importância de cada uma delas na formação da nossa identidade.

No dia 20 de outubro, também às 15h, é a vez de “O Mágico de Oz” ganhar vida no palco do Piso 2. A história, que traz os conflitos das personagens para a atualidade, propõe um momento lúdico e reflexivo. O Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Medroso enfrentam preconceitos e medos, aprendendo valiosas lições sobre diversidade e aceitação.

Encerrando a programação, no dia 27 de outubro, às 15h, a família Madrigal de “Encanto” convida todos para uma jornada mágica. Baseada no filme de sucesso, a peça narra a trajetória de uma família abençoada com dons especiais, destacando a importância da união e do amor familiar.

Todos os teatros do mês contam com o patrocínio da loja Di Gaspi, que reforça seu apoio às atividades culturais e recreativas do shopping.

Além dos espetáculos teatrais, o Atrium Shopping oferece diversas outras atrações para as crianças, como Cinemark: o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche com um trampolim colorido, Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, Escape Room, Laser Game, Espaço Xadrez, restaurantes tradicionais e temáticos e muito mais. No estacionamento -2, é possível se divertir com o kart, com valores disponíveis no local. Aos domingos, das 8h às 12h, há patinação gratuita no mesmo local. Isso tudo em empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André