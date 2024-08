Atrium Shopping celebra Dia dos Pais com festival de shows

No mês em que se comemora o Dia dos Pais, o Atrium Shopping traz uma programação especial de shows covers gratuitos para que pais e filhos possam curtir juntos nomes que marcaram gerações. Com tema, Meu Pai, Meu Ídolo Atrium Shopping, o empreendimento promove nos dias 3, 8 e 10, a partir das 19h, exceto no dia 08, que inicia às 19h30, na praça de alimentação, apresentações que homenageiam alguns dos maiores nomes da música nacional e internacional.

O festival tem apoio do Divino Fogão, uma rede de restaurantes com 40 anos de tradição na culinária brasileira. Com o objetivo de proporcionar uma experiência musical vibrante e diversificada para toda a família, o evento oferece performances de alta qualidade que prometem encantar o público.

A programação começa no próximo sábado, dia 3, às 19h, com um tributo aos sucessos de Tim Maia, o icônico rei do soul brasileiro. A banda Monallizza será responsável pela homenagem, trazendo ao palco a musicalidade, o carisma e a alegria das consagradas canções do artista. Com seu bom humor e interação constante com o público, a banda cria momentos mágicos e únicos em suas apresentações.

Na quinta-feira (8), a partir das 19h30, o público é embalado pelos hits de Bruno Mars, considerado um dos artistas mais relevantes na música pop atual. A performance fica por conta do Johnny Matos, cantor, dançarino e youtuber, que há seis anos se destaca como cover / sósia / intérprete do artista norte-americano.

E para fechar com chave de ouro, no sábado (10), às 19h, uma apresentação do Roupa Nova Cover garante uma viagem nostálgica pelos clássicos do rock brasileiro. Sob a interpretação de Jorge Canti, o objetivo é tocar os sentidos mais profundos do público, transformando a apresentação em um espetáculo inesquecível.

“A escolha de trazer essas atrações musicais para o Atrium Shopping para comemorar o Dia dos Pais, reforça o compromisso do empreendimento em oferecer eventos culturais de alta qualidade, criando momentos especiais para os visitantes e suas famílias”, diz Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Serviço

Meu Pai, meu Ídolo no Atrium Shopping

Datas:

3 de agosto – Show Tim Maia (cover) – às 19h

8 de agosto – Show Bruno Mars (cover) – às 19h30

10 de agosto – Show Roupa Nova (cover) – às 19h

Local: Piso 2 – Palco da Praça de Alimentação, Atrium Shopping

Entrada: Gratuita