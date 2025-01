Atrium Shopping anuncia novo gerente geral

O Atrium Shopping, situado no ABC Paulista e integrante do portfólio da AD Shopping, anuncia Cristiano Fonseca como seu novo gerente geral. Com mais de 12 anos de atuação no setor de shopping centers, o profissional acumula experiência em empreendimentos de diferentes portes, características e etapas de desenvolvimento em diversas regiões do Brasil.

Sua carreira foi marcada por posições de liderança em renomados empreendimentos, incluindo o Montes Claros Shopping (MG), Shopping Rio Verde (GO), Jatahy Shopping (GO), Eco Valle Shopping (SP) e Pátio Central Shopping (MG). Sua trajetória no segmento se destaca pela criação de estratégias personalizadas e implementação de soluções alinhadas às demandas específicas de cada projeto.

Além disso, o novo gerente traz uma bagagem de mais de uma década no setor financeiro, onde desenvolveu competências em gestão e relacionamento com clientes, com sua última posição como gerente de contas.

“Assumir o Atrium Shopping é um grande privilégio e, ao mesmo tempo, um desafio enorme. Estamos falando de um dos principais shoppings da região do ABC, que recebe mensalmente cerca de 580 mil visitantes. Quero ampliar cada vez mais a missão do empreendimento em oferecer as melhores opções de gastronomia, moda, entretenimento e serviços, tornando cada momento no Atrium único”, afirma Fonseca.

Com a chegada do novo gerente geral, o Atrium Shopping reforça sua posição estratégica na região, apostando em um modelo de gestão que prioriza inovação e excelência no atendimento ao público.