Atrium Shopping anuncia nova atração para crianças, retorno de kart e encontro de Golden Retriviers

Atrium Shopping segue com seu compromisso de ampliar o rol de atrações com entretenimento para toda a família – incluindo os pets – e anuncia três ações: o retorno da emoção e velocidade proporcionada pela pista de kart, as aventuras dos brinquedos infláveis do Bigtron e encontro de cães da raça Golden Retriever. Ou seja, diversão de crianças a adultos e até para os animais de estimação.

Para os apaixonados por corrida, o Estacionamento -2 agora conta com um setor transformado em uma desafiadora pista de kart. De segunda a sexta-feira, das 15h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h. Não é permitido para gestantes, pessoas descalças ou com sapatos abertos. Menores de idade devem estar acompanhados de pai, mãe ou responsável, que assinam termo de responsabilidade.

Para participar, é necessário ter no mínimo 1,50m de altura (sem limite máximo), com a possibilidade de reunir baterias (de 20 ou 30 minutos) com até 12 pilotos. Os preços variam entre 55 e 79 reais e a atração ainda empresta capacete, bem como vende luvas e balaclavas (de uso obrigatório), para tornar a experiência ainda mais imersiva.

Já para os pequenos, no Piso Térreo está instalado o parque inflável do Bigtron, espaço lúdico totalmente inspirado em um universo de robôs gigantes. As crianças podem explorar os obstáculos e tentar superá-los, em um circuito divertido e emocionante – que promete gastar a energia da criançada. O valor é de 50 reais por 30 minutos dentro da atração e mais 1 real por minuto excedido.

A recomendação é até 12 anos, sendo que até 5 anos é obrigatório o acompanhamento de adulto não pagante. O público PcD está mais do que convidado, mas deve estar acompanhado de adulto não pagante. A atração permanece no Atrium Shopping até o fim das férias, ou seja, 31 de julho.

E neste próximo sábado, dia 8, o Dog Point aguarda o Encontro de Raças de Cães, desta vez focado em Golden Retriever – mas outras raças são bem-vindas. O dia dedicado aos amigos peludos conta com desfile, cãoncurso de fantasia e distribuição de brindes, em parceria com a clínica PetLand Santo André, onde os participantes ganham avaliação gratuita, desconto vitalício de 10% em consulta e sorteio de dois vouchers de banho.

O empreendimento conta ainda com diversas operações, como o melhor cinema de Santo André, Arena Bomboliche (com pistas de boliche e área de camas elásticas), Fantasy Park, carrinhos elétricos para locação, restaurantes temáticos como o Vassoura Quebrada (que ainda conta com parque próprio) e o Fliper Burger, para quem curte o universo de games, o Xmind Escape Room e muito mais. Isso tudo em empreendimento com acessibilidade, pet friendly e estrutura completa para bebês e crianças.

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André