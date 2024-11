Atrium Shopping anuncia chegada do Papai Noel e abertura da temporada natalina

O espírito natalino invade o Atrium Shopping, em Santo André, no sábado, 9 de novembro, às 14h, com a chegada do Papai Noel. A festa de boas-vindas ao Bom Velhinho promete encantar toda a família, marcando o início da época mais mágica do ano, repleta de luzes, cores e alegria.

A chegada do Papai Noel acontece em grande estilo, com uma carreata de carros antigos percorrendo as ruas do entorno do shopping. Na recepção, personagens natalinos e muita pipoca e algodão doce aguardam o público em um ambiente especialmente preparado para a data.

“A chegada do Papai Noel é sempre um momento muito esperado, e queremos que as famílias sintam essa magia desde o primeiro minuto”, comenta Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

A decoração este ano traz o tema “Floresta Encantada”, transportando os visitantes para um verdadeiro refúgio dos sonhos, onde árvores e pinheiros iluminados, animais, flores além dos ajudantes do Noel em uma fábrica rústica de presentes cercam a imponente “Árvore dos Desejos”, um jequitibá de 3,5 metros com mensagens de esperança para 2025, criando um ambiente encantador.

Já na Vila de Natal, adornada com casinhas e personagens, está o trono do Papai Noel e um trono pet para que todos, inclusive os animais, façam parte da experiência. Uma caixa de chupetas e um porta-cartinhas estão prontos para quem deseja enviar mensagens ao bom velhinho.

Durante o período, as crianças também podem participar da Oficina dos Desejos, onde pintam e escrevem seus sonhos para o próximo ano, pendurando-os em uma árvore que integra o cenário mágico da decoração do Atrium. As oficinas acontecem de 09/11 a 24/12, sempre às 15h, 17h e 19h, no piso 2 do shopping.

A fachada do empreendimento também recebe uma decoração especial, encantando os visitantes logo na chegada. Já no Piso 2, o clássico túnel de luz, com mais de 28 mil lâmpadas de LED, se estende por 20 metros, trazendo toda a magia do Natal em um ambiente totalmente instagramável, perfeito para quem deseja registrar o momento.

Para celebrar ainda mais, os clientes que realizarem compras a partir de 350 reais no shopping, no período de 22 de novembro a 24 de dezembro, podem levar para casa um delicioso brinde: uma caixa de croutons de chocolate da Lu Chocolates. A retirada pode ser feita no balcão de trocas, localizado no Piso Térreo, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Natal Atrium Shopping

Chegada do Papai Noel – 9 de novembro às 14h

Oficinas dos Desejos:

Datas: De 09/11 a 24/12

Horário: 15h, 17h e 19h

Local: Piso 2

Promoção de Natal: A cada 350,00 reais em compras realizadas de 22 de novembro a 24 de dezembro ganhe uma caixa de croutons de chocolate da Lu Chocolates.

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André

Telefone e WhatsApp: (11) 3135-4500

Estacionamento visitantes: 12 reais até 2 horas + 2 reais a cada 2 horas adicionais