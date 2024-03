Atrações no Centro de SP enfatizam a representatividade feminina

Para comemorar o Mês da Mulher, o Pátio Metrô São Bento preparou uma programação especial para dar visibilidade ao tema. Entre as atividades, está o “Tour Guiado – Mulheres na História de São Paulo”, que retorna ao Centro de SP e homenageia figuras femininas que desempenharam papel importante e atuaram na cidade. O passeio, que é totalmente gratuito, é uma parceria realizada pelo Pátio Metrô São Bento com o Caminhos do Triângulo, e está previsto para acontecer durante todos os sábados de março e abril.

Com retirada de senhas no local a partir das 10h30, o roteiro tem saída do Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia (dentro da estação São Bento do metrô), e percorre a famosa região do Triângulo Histórico do Centro. O Tour conta as histórias dessas grandes mulheres, como elas viviam e quais foram os seus papéis no processo de formação de São Paulo, considerando os aspectos social, educacional, e cultural.

A atividade faz uma verdadeira viagem no tempo e na história desde o período colonial até a república. E mostra como, mesmo em uma sociedade patriarcal e machista, essas mulheres atuaram na construção da cidade.

Um dos pontos de destaque do passeio está no trajeto que leva até a Solar da Marquesa de Santos, lugar que já foi conhecido como o casarão habitado por Domitila de Castro Canto e Melo. Conhecida por muitos como a Marquesa de Santos que se envolveu com Dom Pedro I, o passeio mostra que Domitila contribuiu muito para o cenário intelectual e cultural de São Paulo, além de ajudar pessoas que viviam em condições de vulnerabilidade.

Já a primeira mulher a graduar-se em Direito pela Universidade de São Paulo, bem como a primeira a exercer a profissão de advogada na cidade, Maria Augusta Saraiva, influenciou e ainda influencia milhares de jovens todos os dias. Bartira, Dona Ana Pimentel, Yolanda Penteado e tantas outras mulheres conhecidas e anônimas também estão entre as figuras que, até hoje, estão presentes nas construções, monumentos, identidade e memória da cidade.

Confira o trajeto completo:

Ponto de encontro: Pátio Metrô São Bento

Rua Boa Vista (Associação Comercial de S. Paulo, Ladeira Porto Geral, Antigo escritório Ramos de Azevedo)

Patteo do Collegio

Casa 1, Beco do Pinto, Solar da Marquesa de Santos

Largo São Francisco

Rua São Bento ( Largo do Café, Praça Antônio Prado, Edifício Martinelli)

Largo São Bento / Mosteiro de São Bento

Última parada: Pátio Metrô São Bento

Serviço:

Tour Guiado – Mulheres na História de São Paulo

Quando: todos os sábados de março e abril

Valor: Gratuito, com retirada de senhas no local a partir das 10h30. Sujeito a lotação.

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia (dentro da estação São Bento do metrô)

Endereço: Largo São Bento, 109 – dentro do metrô São Bento

Realização: Pátio Metrô São Bento e Caminhos do Triângulo

Exposição que dá visibilidade para artistas faz convite ao passado e traz reflexões sobre o futuro

A segunda atração, a exposição ilustraDELAS, programada para o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, fará sua 4ª edição , com o objetivo de dar visibilidade ao trabalho de artistas mulheres, cis ou trans e pessoas não-binárias, que atuam no ramo da ilustração e das artes visuais em geral. Com curadoria de Anita Lazarim e Isabela Parrón, neste ano o público é convidado a refletir sobre “visões vindouras”, levantando a questão: É possível um futuro? Diante do contexto de crescente desigualdade social pós-pandemia de covid-19, o agravamento de desastres ambientais e a proliferação de inteligência artificial e tecnologias de controle social, quais horizontes e possibilidades de mundo o futuro abriga? Como chegaremos lá?

A exposição aponta como diferentes artistas elaboram visualmente esse futuro, reunindo obras que mobilizam muitos temas e técnicas artísticas, apresentando algumas minúcias e sutilezas do cotidiano, vozes em conflito, relações de afeto e cuidado, universos oníricos, anseios e algumas estratégias de luta.

A diversidade é marcante tanto nas obras selecionadas quanto nas artistas, provenientes de variados pertencimentos raciais, faixas etárias e diferentes regiões do país. Assim, mais um ano, ilustraDELAS apresenta uma seleção de traços ilustres, deixando evidente o brilho, a força, e o empenho das mulheres, em cores e contornos, dos futuros sonhados, dos futuros a serem contestados e dos futuros conquistados.

Serviço:

4ª ilustraDELAS- Ilustrando futuros

Quando: a partir de 08 de março de 2024

Horário: das 6 às 22 horas

Local: Pátio Metrô São Bento

Entrada: Grátis

Realização: Pátio Metrô São Bento