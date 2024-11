Atrações natalinas em Monte Verde

A Secretaria de Turismo de Monte Verde, distrito pertencente ao município de Camanducaia, em Minas Gerais, estima receber um público de 256 mil visitantes durante a temporada natalina deste ano. As festividades, teve início na sexta-feira, 15 de novembro.

A programação do “Natal Cultural nas Montanhas, Contando Histórias” se estenderá até o dia 2 de fevereiro de 2025, apresentando mais de 50 atividades gratuitas. A cerimônia de abertura ocorrerá no portal do vilarejo e incluirá a entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel, além da inauguração da iluminação natalina e da decoração temática assinada pela cenógrafa Carla Joner.

Uma das novidades deste ano é a integração do Natal com as escolas locais. Estudantes tanto de Monte Verde quanto da sede municipal terão a oportunidade de participar de contações de histórias e apresentações teatrais.

Entre as principais atrações está a Vila do Noel, um teatro itinerante onde personagens como Esquilo Nelson e Vagalume Anita conduzem os visitantes em um passeio encantador pelas ruas do distrito. O espetáculo culmina no “Despertar das Luzes”, uma performance coreografada que termina com a tradicional contagem regressiva para acender as luzes da avenida principal.

Outra atração significativa é a Casa do Noel, localizada na sede da MOVE próxima ao portal de entrada. A casa abrirá suas portas ao público nesta sexta-feira, das 19h às 22h, com a presença ilustre do Papai Noel.

A programação completa inclui diversas apresentações culturais e musicais distribuídas ao longo dos próximos meses. Entre elas, destaca-se a apresentação da Orquestra Camanducaiense de Viola Caipira e performances teatrais de grupos locais como a Cia “Mas Por Quê?” e o grupo Giralua.

As festividades continuarão a animar Monte Verde até o início do próximo ano, oferecendo uma experiência rica em tradições natalinas e entretenimento para visitantes de todas as idades.