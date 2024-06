Atrações musicais nas Estações Capão Redondo e em Osasco animarão passageiros na volta pra casa

Quem passar pelas Estações Capão Redondo e Osasco, ambas administradas pela ViaMobilidade, nos dias 20, 25 e 27 de junho a partir das 19h, poderá curtir boa música na volta pra casa. Fruto da parceria com o Instituto CCR e as Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo – e gerenciadas pela Poiesis, os locais receberão shows de jazz, samba, música brasileira e coral.

A primeira ação, Jazz e Brasilidades, acontece nesta quinta-feira (20), na Estação Capão Redondo, Linha 5-Lilás. Seis aprendizes da trilha Prática de Banda Fábrica de Cultura Capão Redondo apresentam um repertório com direito a baixo, guitarra, bateria e conga, abrindo espaço de Miles Davis a Tom Jobim.

“A prática de banda me ensinou a tocar e cantar em conjunto e também me ajudou a ter uma convivência muito boa com pessoas. Espero que continue para que mais oportunidades artísticas apareçam”, afirma Gustavo Borges da Silva, aprendiz da trilha de Prática de Banda.

Na terça-feira da próxima semana, dia 25 de junho, é a vez da Estação Osasco, que nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, receber a estreia do Coral da Fábrica de Cultura Osasco. Trata-se de um coral misto, com espaço para uma diversidade de vozes.

A Estação é palco ainda do Projeto De Passagem, que encerra o mês de junho na quinta, 27, levando choro e samba aos passageiros. O Trio Cravo e Canela, projeto da Fábrica de Cultura Osasco, é formado pela cantora e clarinetista Laura Santos, o baterista e percussionista Nicolo De Caro e o violonista e baixista Arthur Souza.

Serviço:

Jazz e Brasilidades

Dia: 20/06/2024

Local: Estação Capão Redondo

Horário: 19h

Coral da Fábrica de Cultura Osasco

Dia: 25/06/2024

Local: Estação Osasco

Horário: 19h

Projeto De Passagem

Dia: 27/06/2024

Local: Estação Osasco

Horário: 19h