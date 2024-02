Atrações de Carnaval no Museu da Imaginação

Final de férias, mas no Museu da Imaginação todo dia é dia de festa, ainda mais se temos Carnaval! A programação conta com oficinas, apresentações, exposições, atividades educativas, Empório Multikids, um espaço lúdico no Museu, incentivam a união entre diversas áreas do conhecimento e o brincar. Ainda na programação, o Museu promove a apresentação científica, onde as crianças podem aprender a fazer experimentos simples com materiais encontrados em casa, é possível interagir com os cientistas e adquirir muitos conhecimentos.

E o carnaval acontece com a apresentação da Bandinha de Carnaval dias 03, 04, 10, 11, 12, 13 e 14, pela manhã às 10h e 12h, e à tarde às 14:30 e 16h. No mesmo dia todos serão presenteados com produtos Arcor.

Com 2.000m² de espaço indoor, as atividades e exposições interativas promovem muita diversão, aprendizado lúdico e não entretém só as crianças, mas também os adultos. No site museudaimaginação.com.br tem a agenda completa e redes sociais: @museudaimaginacao e facebook܂com/museudaimaginacao/ sempre atualizam sobre todo o cronograma.



Nesse mês destaques para:

Oficina Maker: Carnavalluminoso: Pulseiras que brilham

Datas: 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14

Horários: Manhã às 10h, 11h e 12h/ Tarde às 14:30, 15:30 e 16:30

Faixa Etária: a partir de 05 anos

Vagas: 20

Valor: R$ 19,90

Local: Sala de InventLabs – Open Robotics

Descrição: Nesta oficina, você poderá construir uma pulseira temática para o seu carnaval. Utilizando conceitos de eletrônica e do mundo Maker você irá personalizá-la e fazer ela acender. Prepare-se que a folia já vai começar.



Oficina de Robótica: Construa e movimente uma garra de robô

Datas: 17, 18, 24 e 25

Março – 02 e 03

Horários: Manhã às 10h, 11h e 12h / Tarde às 14:30, 15:30 e 16:30

Faixa Etária: a partir de 06 anos

Vagas: 20

Valor: R$ 19,90

Local: Sala de InventLabs – Open Robotics

Nesta oficina, utilizando o kit de robótica da Open Robotic, você poderá aprender os primeiros passos para programar um circuito eletrônico que será capaz de movimentar uma garra robótica de maneira automatizada.



Oficina Cultural: Confecção de capa para o carnaval

Datas: 03, 04, 10, 11, 12, 13 e 14

Horários: Full time

Faixa Etária: a partir dos 3 anos

Vagas: Ilimitadas

Valor: R$ 19,90

Local: Espaço Lúdico

Descrição: Que tal ter a experiência de se sentir um artista por um dia? Nesta atividade, vamos adentrar no mundo das Artes Visuais tendo como referência uma das maiores festas do Brasil, o Carnaval. Por isso, os participantes terão a oportunidade de criar a sua capa personalizada para curtir de montão.



Oficina: Play Doh

Datas: 10, 11, 12, 13 e 14

Horários: Full time

Faixa Etária: Livre

Vagas: Ilimitadas

Valor: Sem Custo adicional

Local: Sala de Eventos

Descrição: No carnaval a criatividade vai rolar solta junto com a Play Doh. Venha curtir e brincar com a gente!



Oficina Cultural MultiKids: Dino Fóssil Escavação

Datas: 17, 18, 24 e 25 / Março – 02 e 03

Horários: Manhã às 10h, 11h e 12h / Tarde às 14:30, 15:30 e 16:30

Faixa Etária: acima de 3 anos

Vagas: 20 crianças

Valor: Sem custo adicional

Local: Sala Cultural

Descrição: Que os dinossauros viveram há muitos anos e eram seres enormes, você já deve ter ouvido falar. Mas você já se perguntou como sabemos da existência deles? Nessa oficina você poderá aprender sobre os fósseis, como eles são formados e como é o processo de coleta desse tipo de material que comprova a existência dos dinossauros e de muitos outros animais que já viveram em nosso planeta. Participe, descubra tudo isso, e, ainda experimente criar o seu próprio fóssil!

Funcionamento

Segunda-feira: Museu Fechado*

Terça a Domingo – Dois períodos de atendimento:

– Manhã: 09:30 às 13h

– Tarde: 14h às 17:30

* EXCETO: a segunda-feira dia 12/02/2024 – emenda de Carnaval.



Valores

– Criança Meia Entrada (02 a 17 anos): R$ 70,00

– Bebê (0 a 01 ano e 11 meses): Gratuito

– Adulto Inteira: R$ 70,00

– Adulto Meia Entrada: R$ 35,00



Promoções: (não acumulativas)

– Quarta com Desconto: Ingresso adulto ou criança de R$ 70,00 por R$ 49,90

– Aniversariante do Mês: Ingresso adulto ou criança de R$ 70,00 por R$ 40,00*

*O desconto é válido para criança ou adulto, cujo aniversário é no mesmo mês da visita e será aplicado mediante a apresentação do documento comprobatório.

*Não é válida às quartas-feiras.

– Criança com Deficiência (de 02 a 17 anos): Ingresso por apenas R$ 40,00* e seu acompanhante maior de 18 anos paga meia entrada adulto.

*Válido mediante a apresentação do documento comprobatório.

*Não é válida às quartas-feiras.

Site de compra: bileto܂sympla܂com܂br/event/81061



Museu da Imaginação

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 251 – Lapa de Baixo, São Paulo – SP, 05038-110

Telefones: (11) 2645-7590 / (11) 94539-7638

E-mail: contato@museudaimaginacao܂com܂br

Instagram: @museudaimaginacao

Site: museudaimaginação.com.br