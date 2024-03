Atração inspirada no universo “Miraculous” é destaque no Central Plaza Shopping

Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim? Uma aventura gratuita no universo de Miraculous? Sim! O grande sucesso do canal Gloob “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” chega ao Central Plaza Shopping, maior centro de compras e entretenimento da Vila Prudente, com um circuito cheio de aventuras e desafios, onde as crianças poderão vivenciar o universo da animação entre os dias 15 e 31 de março. O evento é gratuito e destinado para crianças de até 12 anos, que podem participar após um cadastro presencial no local que fica no Corredor Principal, das 14h às 20h. Além disso, um Meet & Greet com o Coelho da Páscoa e o Sr. Brigadeiro na Vila Kids, acontecerá nos dias 16, 23 e 30 de março para deixar a Páscoa ainda mais divertida!

Meet & Greet

Para os amantes da Páscoa, a Vila Kids, espaço de brincadeiras gratuito do Central Plaza Shopping, contará com o Meet & Greet com o Coelho da Páscoa e o Sr. Brigadeiro, que estarão pelo local nos dias 16, 23 e 30 de março para tirar fotos temáticas da Páscoa. Durante os três dias, as sessões para fotos acontecem nos seguintes horários: 14h às 14h40, 15h10 às 15h50, 16h20 às 17h, 17h30 às 18h10 e 18h40 às 19h20.

Como vai funcionar o evento Miraculous?

Atentos! O vilão Hawk Moth está mais poderoso do que nunca, agora que o poder evoluiu para Hawk Moth Escarlate e, consequentemente, passou a criar borboletas vermelhas a fim de “Reakumatizar” todos aqueles que já estiveram nesta condição. Após ser Akumatizada, a personagem Ondina, uma campeã de natação, transforma-se em uma sereia, que inunda a cidade de Paris com suas lágrimas e para derrotá-la, Mestre Fu dá poderes aquáticos a Ladybug. Além da super-heroína e de seu companheiro de aventuras, Cat Noir, se juntam na missão a Rena Rouge, Queen Bee, Carapace e os Novos Kwamis, que têm a capacidade de transformar pessoas comuns em heróis. O circuito é dividido em cinco partes para que as crianças ajudem os heróis.

Destinado para o público infantil de 04 a 12 anos, as atividades serão:

Circuito Miraculous

Hawk Moth Experience. Labirinto dividido em três ambientes: Onde vive Hawk Moth?, Caleidoscópio e Enxame de Akumas Escarlates, onde os pequenos precisarão entrar na cidade e ajudar os heróis a vencerem mais uma batalha em uma travessia de elásticos;

Ladybug Aquática. Aqui a criançada vai escalar pelas pegadas dos heróis, entrar na água – representada como uma piscina de bolas azuis -, recolher todas as Akumas e, por último, jogá-las dentro do ioiô de Ladybug, no intuito de neutralizar a maldade.

Miraculous. A missão final será as crianças encontrarem os Kwamis para que eles possam transformá-las em heróis. O momento vai misturar a fantasia e a realidade, além de dar a certeza de que todos ajudaram a salvar a cidade.

Área Baby

Espaço Baby. Agora que a cidade está segura, para os menores temos o “Espaço Baby”, onde os pequenininhos de 1 a 3 anos podem se divertir com uma piscina de bolinhas, ovinhos de Páscoa e um painel interativo. Entrada somente acompanhados pelos pais.

Além do circuito, o espaço conta com um cenário instagramável onde as crianças podem tirar diversas fotos com os personagens para deixar a aventura registrada.

Você não vai perder, né?

Diversão de Páscoa é aqui no Central Plaza, com atração em dose dupla para diversão da criançada!

Serviço:

Central Plaza Shopping

Circuito Miraculous

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Corredor Principal

Datas: 15 a 31 de março

Horários: 14h às 20h

Idade: 04 a 12 anos

Turmas de 8 crianças, com tempo de permanência de 20 minutos por turma.

Necessário cadastro presencial

Gratuito

Meet & Greet de Páscoa na Vila Kids

Endereço: Av. Dr. Francisco Mesquita, 1000 – Vila Prudente

Local: Vila Kids, no Corredor Principal

Datas: 16, 23 e 30 de março

Horários: 14h às 18:40h (consulte horários e regulamento no site www.centralplazashopping.com.br)

Gratuito