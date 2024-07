Atração do Lollapalooza 2024, DAY LIMNS apresenta a “VÊNUS≠netuno Tour” em SP

Com toda a sua singularidade, DAY LIMNS chegou às finais do “The Voice Brasil” na sua sexta temporada e conquistou o coração de diversos artistas com suas composições, como Anitta, Luísa Sonza, Clau e Vitão, e segue com o seu novo espetáculo “VÊNUS≠netuno Tour” , que serve de apoio para o seu segundo álbum, evocando sua vulnerabilidade e arte no palco.

Atração do último Lollapalooza, a artista leva a turnê para São Paulo, neste domingo, 4 de agosto no Carioca Club, e promete levar muito rock ‘n roll para os fãs. Esta é a segunda tour da cantora e sucede à turnê de 2018, que dava apoio ao seu primeiro álbum, o “Bem Vindo Ao Clube”. O show acontece às 19h e deve contemplar os principais sucessos da carreira da artista.

Em um recente post no seu Instagram, que conta com quase 700 mil seguidores, a cantora quis saber onde encontrará seus fãs, além de prometer uma noite memorável para cada um:

“Em qual estado encontro vocês? Vai ser, com certeza, os shows mais lindos que já fiz. Não perde, não. Vamos? Os ingressos estão no meu site”, compartilhou DAY.

A turnê, que percorrerá as principais capitais do Brasil, tem início no dia 21 de Julho no Teatro Claro, no Rio de Janeiro/RJ. ” VÊNUS≠netuno Tour” trata da dificuldade de conciliar a relação entre o terreno e o espiritual, o sacro e o profano, o bem e o mal etc, mas com a eterna tentativa de fazer dar certo. Segundo a artista, “VÊNUS≠netuno” é alguém obcecado por romantizar, idealiza quem ama a ponto de colocá-la num pedestal, atribuindo a essa pessoa a importância “de um deus”, (no nosso caso – deusa) e que, quando de frente com a realidade nua e crua, encontra verdadeiras dificuldades para enfrentá-la ou simplesmente aceitá-la como é, levando à desilusão.

Para subir ao palco, a cantora explicou que leva o espetáculo muito mais do que apenas um show e, sim, como um movimento catártico em que suas emoções se conectam faixa a faixa e contam a história da sua terrível vivência na igreja:

“Estava tudo muito à flor da pele e a culpa foi desencadeada. Não me fizeram sentir assim, mas reagi baseada na minha vivência. Pensava: ‘Eu era muito ruim, eu sou um lixo, uma cruz para aquela pessoa’. Percebi que a minha necessidade de endeusar alguém vinha muito desse lugar, de crescer precisando de salvação.”, explica DAY LIMNS.

Serviço:

Local: Carioca Club

Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 2899 – Pinheiros, São Paulo – SP, 05407-004

Horário de abertura da casa: 17h

Horário do show: 19h

Classificação etária: 16 anos

Datas Confirmadas

Agosto

4/08 – Carioca Club – São Paulo/SP

10/08 – Teatro Rio Mar – Recife/PE

11/08 -Teatro Rio Mar – Fortaleza/CE

16/08 – CWB HALL – Curitiba/PR

17/08 – Opinião – Porto Alegre/RS

25/08 -Santo Rock Bar – Santo André/SP

Sobre DAY LIMNS

DAY LIMNS é uma cantora e compositora brasileira que vem se destacando no cenário musical nacional. Seu segundo álbum, “Vênus≠Netuno”, foi lançado em novembro de 2023, assume um lado mais vulnerável de Day, ampliando sua jornada emocional para temas até então só tratados tangencialmente em sua obra, como culpa, religiosidade e espiritualidade.

Cantora, compositora e escritora, a goiana destacou-se na internet ao postar seus covers, mas foi em 2017 no The Voice Brasil (TV Globo) que conquistou Lulu Santos e todo o Brasil. Ao longo de 7 anos de carreira, acumula sucessos como “Clichê” com mais de 18 milhões de plays, “Tanto Faz” e “Deixa Rolar” ambos com mais de 5 milhões, mostram a força da artista, que também tem colaborações com Di Ferrero, Lucas Silveira, Froid e Hyperanhas.

Além disso, DAY conquistou admiradores e grandes parceiros na música, não só cantando ao lado, mas também assinando composições para Anitta, Vitão, Clau, Rouge, As Baías e Luísa Sonza- sendo co autora de quatro canções no álbum “Doce 22” indicado ao LATIN GRAMMYs™.