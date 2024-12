Ator Park Min-jae morre aos 32 anos

O renomado ator sul-coreano Park Min-jae, famoso por suas atuações em séries populares como “As Três Irmãs”, faleceu aos 32 anos. A confirmação veio na última segunda-feira (02) por meio de sua agência, a Big Title.

Em comunicado oficial, a agência expressou seus sentimentos ao afirmar: “Embora não possamos mais vê-lo atuar, sempre nos lembraremos dele com orgulho como parte da nossa família”. Informações do portal britânico The Independent indicam que o ator sofreu uma parada cardíaca.

Park Min-jae destacou-se no cenário artístico sul-coreano com performances notáveis em produções como “My Damn Business”, “The Fabulous” e “Tomorrow”. Sua morte prematura deixa um legado significativo na indústria do entretenimento, onde ele era amplamente admirado por seu talento e dedicação.