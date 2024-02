Ator Joaquim Lopes sai da Globo após 14 anos e diz ter deixado as portas abertas

O ator Joaquim Lopes anunciou que saiu da Globo após 14 anos de contrato com a emissora. Ele trabalhou em novelas como “Sangue Bom”, “Império” e “Orgulho e Paixão”, além de ter apresentado o programa Video Show ao lado da atriz Sophia Abrahão.

“Que escola. Quanta coisa aconteceu aqui, meu Deus. Meu pai sempre disse: ‘Nunca feche portas meu filho’. Saio hoje daqui com uma lista de sonhos novinha em folha e com a certeza de ter deixado a porta escancarada”, escreveu ele no Instagram.

“Obrigado pelas celebrações, pelas críticas, pelas dicas e por me deixar entrar um pouquinho na casa de todos. Muita coisa para acontecer esse ano e nos próximos”, acrescentou.

Nos comentários, a atriz Carolina Dieckmann demonstrou apoio ao colega. “Tem muito sonho para realizar nesse mundão e a certeza de que a Globo será sempre uma possibilidade incrível”, ela publicou. Dieckmann anunciou que saiu da emissora no início deste mês, após 30 anos de sua contratação.