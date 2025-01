Ator escapa de sequestro e tentativa de tráfico humano

O ator Wang Xing, amplamente reconhecido por seu papel na série Fox Spirit Matchmaker: Red-Moon Pact, enfrentou uma experiência aterrorizante que o marcou profundamente. O artista foi sequestrado e mantido em cárcere privado por três dias, vítima de uma tentativa de tráfico humano.

A situação começou quando Wang recebeu um convite para participar de um teste de elenco na Tailândia. Contudo, a proposta se revelou uma armadilha. Durante o período em que esteve desaparecido, ele foi levado a um edifício onde encontrou pelo menos 50 outras pessoas, provenientes de diferentes nacionalidades, que também estavam sendo mantidas contra sua vontade.

Rápida ação leva ao resgate

O alívio para Wang chegou graças à rápida ação de sua namorada, Jia, que ao perceber a ausência do ator decidiu informar as autoridades locais sobre sua situação. A denúncia dela foi crucial para que as forças policiais realizassem o resgate.

Importância da conscientização sobre o tráfico humano

Após sua libertação, Wang compartilhou detalhes angustiosos sobre sua experiência, ressaltando a importância da conscientização acerca do tráfico humano e das armadilhas que muitas vezes se disfarçam sob a forma de oportunidades de trabalho e entretenimento.

Este incidente não apenas destaca os riscos enfrentados por artistas em busca de oportunidades no exterior, mas também serve como um alerta sobre a crescente preocupação com o tráfico de pessoas em diversas partes do mundo.