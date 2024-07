Ator de ‘Cheias de Charme’, hoje trabalha como corretor de imóveis

No ar na reprise de “Cheias de Charme” (Globo), atualmente Jônatas Faro se apresenta em seu Instagram como executivo de vendas do ramo imobiliário. Ele colocou a profissão nova na descrição e marcou a empresa.

O foco do trabalho do ator é o estado do Rio de Janeiro. A atuação predominante da empresa, contudo, é a área de Niterói e Maricá.

Os imóveis oferecidos pela empresa vão desde apartamentos simples até locais com 3 quartos e coberturas de luxo.

Jônatas Faro estreou no início dos anos 2000, como o Samuca de “Chiquititas”. Desde então, o ator fez trabalhos na Globo como “Malhação”, “Insensato Coração” e “Dança dos Famosos”.

O último trabalho de Jônatas foi uma participação especial na Record. Em 2019, ele apareceu em “Jesus”.