Ato por Bolsonaro reúne deputados e governadores

Aliados de Jair Bolsonaro (PL), como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, compareceram neste domingo, 25, em ato convocado pelo ex-presidente na avenida Paulista, em São Paulo.

Segundo Bolsonaro, o objetivo da manifestação é se defender das atuais acusações contra ele, como investigação da PF segundo a qual o político estaria envolvido com o planejamento de um golpe de Estado para impedir a posse de Lula (PT).

Apesar de alguns aliados terem silenciado sobre a participação no ato, políticos compareceram ao evento, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

Também participam da manifestação a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), o pastor Silas Malafaia, que organizou o evento, e o deputado federal Zé Trovão (PL-SC).

O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), a deputada federal Caroline de Toni (PL-SC) e o ex-ministro do Turismo de Bolsonaro Gilson Machado Neto (PL) também estão presentes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi para o Palácio dos Bandeirantes, para posteriormente ir ao ato na Paulista.

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), compareceu ao ato e afirmou que percebe um movimento do governo federal de minar lideranças de direita. Ele também disse acreditar que seja importante que Bolsonaro tenha a oportunidade de falar no evento.

Também estavam confirmados no ato os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Ronaldo Caiado (Goiás) – todos aliados que disputam o espólio eleitoral de Bolsonaro. Antes do ato na Paulista, Bolsonaro almoçou com os governadores Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Jorginho Mello.

